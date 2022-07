RC Strasbourg Mercato : 6M€, un transfert en défense bouclé au RCSA

Publié par ALEXIS le 06 juillet 2022 à 14:57

RC Strasbourg Mercato : Le transfert d’un défenseur titulaire de l’équipe du RCSA est bouclé. Il devrait rejoindre un club de Bundesliga pour 4 ans.

RC Strasbourg Mercato : Alexander Djiku proche de Hoffenheim

À un an de la fin de son contrat au RC Strasbourg, Alexander Djiku va quitter le club alsacien. Son transfert à Hoffenheim est quasi bouclé. Le RCSA avait trouvé un accord avec le club allemand il y a quelques jours. Ce mercredi, L’Équipe confirme l’information et donne plus de précisions sur le transfert du défenseur central. « Djiku va quitter Strasbourg pour rejoindre Hoffenheim. Un accord a été trouvé entre toutes les parties ce mercredi midi. Le joueur de 27 ans passera sa visite médicale dans l'après-midi », a fait savoir la source.

Selon les précisions du quotidien sportif, l’accord a été conclu autour d’un montant de 6 millions d’euros, hors bonus. Quant au contrat préparé par Hoffenheim pour sa recrue estivale, il est d’une durée de quatre saisons. La source confirme que l’international ghanéen (17 sélections) a été invité à visiter les installations du club, samedi dernier.

RC Strasbourg Mercato : Une plus-value pour le SM Caen

Par ailleurs, le SM Caen devrait percevoir une part sur l’indemnité de transfert d’Alexander Djiku. Le média sportif rappelle que le club normand avait négocié et obtenu 15% de la plus-value sur un futur transfert, soit 300 000 €, lors de la vente du défenseur au RC Strasbourg Alsace, pour 4 millions d'euros en 2019.

Quant à Alexander Djiku, il avait entretenu le flou sur son avenir au RC Strasbourg, vers la fin de la saison passée. Il avait donné l'impression qu'il irait au bout son contrat, le 30 juin 2023. « Je suis là, j'ai encore un an de contrat, donc pour l'instant je suis là. Je vais me préparer comme il faut pour la saison prochaine et on verra ce qu'il se passe », avait-il lâché face aux médias.