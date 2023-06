Le mercato du RC Strasbourg commence sur les chapeaux de roues, puisque le club alsacien est sur le point d'enregistrer la signature de quatre joueurs.

Mercato : Quatre joueurs bientôt pros au RC Strasbourg

Le RC Strasbourg enregistre une bonne nouvelle en ce lundi. Le quotidien sportif L'Équipe révèle que le club alsacien est sur le point de finaliser la signature de quatre jeunes joueurs. Le défenseur Franci Bouebari (19 ans), apparu deux fois en Ligue 1 cette saison, les milieux Jordan Robinand (19 ans) et Abdoul Ouattara (17 ans) et l’attaquant Lorenzo Depuidt (19 ans) s'apprêtent tous les quatre à parapher leur premier contrat professionnel avec leur club formateur.

Parmi ces quatre jeunes pousses, Adboul Ouattara fait partie des cracks de l'académie strasbourgeoise. Le milieu a vite été repéré par des clubs à l'étranger et aurait pu échapper au RCSA. Le Hertha Berlin s'était notamment montré très insistant auprès du RC Strasbourg pour l'attirer dans ses filets. Mais le jeune joueur ivoirien a finalement décidé de poursuivre son aventure à Strasbourg pour élever encore plus son niveau de jeu. Il s'apprête à signer trois ans et devrait la saison prochaine être intégré à l'équipe de Frédéric Antonetti.

Des contrats pros pour compenser les départs probables au RCSA

Comme évoqué dans nos colonnes le 27 mai dernier, plusieurs joueurs sont sur le départ au RCSA. C'est notamment le cas du capitaine, Dimitri Liénard, qui arrive en fin de contrat, et n'a pas encore prolongé avec le club alsacien. Morgan Sanson va quant à lui retourner à Aston Villa à qui il appartient.

L'avenir de Kevin Gameiro et Alexander Djiku est plus qu'incertain. Le contrat du premier se termine ce mois-ci, tandis que le second pourrait attirer le regard de plusieurs clubs européens. Cet hiver, le FC Séville avait formulé une offre avoisinant les 2 millions d'euros pour le défenseur. Enfin, Colin Dagba va faire son retour au PSG, et potentiellement retrouver un nouveau club la saison prochaine.