FC Nantes Mercato : Le FCN s'intéresse de très près à un milieu de l'OL

Publié par Thomas G. le 07 juillet 2022 à 11:15

FC Nantes Mercato : À la recherche de renforts, avant de disputer la Ligue Europa, le FC Nantes aurait coché le nom d'un milieu de terrain de l'OL.

FC Nantes Mercato : Le FCN prospecte du côté de l'OL

Cette saison, le FC Nantes va disputer la Ligue Europa, une première depuis la participation en Coupe intertoto des Canaris en 2004. Le club présidé par Waldemar Kita est qualifié cette saison pour les phases de poules de l'Europa League. La présence des Nantais dans cette compétition nécessite un renforcement de l’effectif. Le club vainqueur de la Coupe de France a recruté l’international français Moussa Sissoko.

Le mercato nantais n’est pas terminé et le club serait intéressé par un milieu de l’Olympique Lyonnais. Selon l'insider Journalistemas, les Canaris auraient pris des renseignements sur Jeff Reine-Adélaïde. La priorité d’Antoine Kombouaré est de recruter un deuxième milieu de terrain et le joueur de l’OL est une cible de choix. De retour de blessure après 13 mois d'éloignement des terrains, Jeff Reine-Adelaïde veut relancer sa carrière et oublier ses blessures. À 24 ans, le milieu de terrain formé à Arsenal souhaite retrouver une place de titulaire. Le mercato XXL de l’OL pousserait Jeff Reine-Adélaïde vers la sortie. Le milieu français est également pisté par Angers SCO, mais le FC Nantes garderait une longueur d’avance grâce à la coupe d’Europe.

FC Nantes Mercato : Kombouaré prend une première grosse décision

En parallèle des éventuelles arrivées, le FC Nantes doit également gérer les ventes de certains joueurs. Le dossier chaud du côté de la Jonelière est celui de Moses Simon, l’ailier nigérian veut partir à l’OGC Nice, mais les deux clubs ne sont pas encore parvenus à un accord. Les Aiglons ont proposé 15 millions d’euros aux Jaunes et Verts pour leur attaquant, une proposition jugée trop basse par le FCN.

L’entraîneur kanak Antoine Kombouaré a décidé de ne pas convoquer Moses Simons pour le stage de présaison des Canaris. Cette absence est-elle un signe d’un futur départ de l’ailier de 25 ans ? Alban Lafont et Ludovic Blas qui sont également susceptible de partir, sont eux bien présent.