PSG Mercato : 17M€, une superbe signature bientôt actée par le Qatar

PSG Mercato : Alors que les dossiers Skriniar et Scamacca se précisent pour le Paris SG, le Qatar préparerait une grosse surprise en coulisse.

PSG Mercato : Le Paris SG surveille la situation d’une superstar

Si Nasser Al-Khelaïfi a récemment annoncé la fin du « bling-bling » au Paris Saint-Germain, le Qatar voudrait toutefois se permettre une petite folie dans ce mercato estival. Alors que Cristiano Ronaldo a séché la reprise de l’entraînement et qu’il veut rapidement quitter Manchester United, selon le journaliste Fabrizio Romano, le Paris Saint-Germain serait attentif à la situation de la star portugaise.

À 37 ans, CR7 a prouvé qu’il est encore bon pour le service et le club de la capitale voudrait l’associer à Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé la saison prochaine. En effet, le média 90min assure ce jeudi que les propriétaires qatariens du PSG ont « un intérêt actif » pour Cristiano Ronaldo. Un intérêt qui ne laisserait pas insensible le quintuple Ballon d’Or. D’autant qu’il pourrait gagner une dernière Ligue des Champions avant d’aller prendre sa retraite aux États-Unis.

PSG Mercato : Cristiano Ronaldo tout proche du Paris SG ?

D’après les informations du tabloïd britannique The Independent, Cristiano Ronaldo aurait trois pistes en tête pour son avenir en cas de départ de Manchester United : Chelsea, le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain. Des clubs visant la victoire finale en Ligue des Champions, grand objectif de CR7 avant sa retraite. Un an après l’arrivée exceptionnelle de Lionel Messi, le Paris SG serait donc enclin à frapper un autre coup incroyable avec Cristiano Ronaldo.

Grand fan de la star portugaise, l’émir du Qatar verrait d’un bon oeil le renfort du numéro 7 des Red Devils afin d’offrir un quatuor offensif de feu aux Rouge et Bleu. D’autant qu’un transfert de Ronaldo ne coûterait quasiment rien au PSG. En effet, le club anglais réclamerait un chèque de 15 millions de livres sterling, soit environ 17 millions d’euros, pour laisser partir l’ancien pensionnaire de la Juventus Turin. Et de son côté, Cristiano Ronaldo serait prêt à faire des efforts en baissant son salaire afin de se trouver un nouveau point de chute.