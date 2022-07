PSG Mercato : Avant Dybala, Campos réalise un coup de génie à 45M€

Publié par JEAN-LUC D le 07 juillet 2022 à 12:15

PSG Mercato : Laissé libre par la Juve cet été, Paulo Dybala pourrait débarquer au Paris SG. Mais Luis Campos veut d’abord régler un autre dossier à 45M€.

PSG Mercato : Luis Campos veut tenter le coup Dybala, mais…

Désormais libre de s’engager avec le club de son choix, Paulo Dybala ne sait pas encore où il évoluera la saison prochaine. Pourtant, l’attaquant de 28 ans ne manque pas de prétendants. Selon plusieurs sources italiennes, le Paris Saint-Germain aurait récemment pris contact avec son agent pour évoquer une arrivée en Ligue 1. Luis Campos penserait particulièrement à l’international argentin en cas de départ de Neymar.

Mais avant de s’attaquer à ce dossier excitant, le nouvel homme fort du PSG souhaiterait d’abord régler une affaire pendante depuis plusieurs semaines. D’après La Gazzetta dello Sport, Luis Campos serait passé à la vitesse supérieure pour Gianluca Scamacca, l’attaquant de Sassuolo. L’affaire pourrait même se conclure dans les prochains jours.

PSG Mercato : Gianluca Scamacca, seconde recrue après Vitinha ?

Le quotidien transalpin confirme ce jeudi que Gianluca Scamacca arrive au Paris Saint-Germain. Après plusieurs jours de tractations, un accord serait désormais proche entre les dirigeants parisiens et leurs homologues de Sassuolo. Toujours selon La Gazzetta dello Sport, un rendez-vous entre les clubs et l’agent de l’international italien de 23 ans serait programmé en début de semaine prochaine pour finaliser le deal. Pour racheter les quatre années de contrat restant de Scamacca, le Paris SG aurait accepté de lâcher un chèque de 40 millions d’euros plus 5 millions d’euros de bonus, soit un total de 45 millions d’euros.

Quant au compatriote de Marco Verratti, il aurait déjà donné son accord pour une signature avec les Rouge et Bleu sur la base d’un contrat de cinq ans avec à la clé un salaire de 3 millions d’euros qui augmentera au fil des années. Après le milieu de terrain portugais, Vitinha, arrivé en provenance du FC Porto pour 41,25 millions d’euros, Gianluca Scamacca pourrait être la seconde recrue estivale du PSG.