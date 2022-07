Barça Mercato : Le FC Barcelone double la Juventus pour une superstar

Publié par Thomas G. le 07 juillet 2022 à 22:45

Barça Mercato : À la lutte avec la Juventus depuis plusieurs semaines, le FC Barcelone aurait pris l'avantage pour signer une superstar de Serie A.

Barça Mercato : Une superstar de Serie A en approche

Le FC Barcelone souhaite recruter un deuxième défenseur central après la signature d’Andreas Christensen. Cette volonté de se renforcer est due aux départs de Clément Lenglet et Samuel Umtiti qui devraient s’engager respectivement à Tottenham et au Stade Rennais. Dans l’optique d’avoir un effectif complet, Xavi veut donc un nouveau défenseur central gauche.

Selon Mundo Deportivo, la cible principale à ce poste est le défenseur de Naples, Kalidou Koulibaly. L’international sénégalais de 31 ans a refusé de prolonger à Naples et son souhait est de connaître une nouvelle aventure. Dans ce dossier, le Barça est à la lutte avec la Juventus Turin. Les Bianconeri ont rencontré les agents de Kalidou Koulibaly pour leur faire part de leur intérêt et de leurs projets pour l’ancien messin. Suite à cette réunion, le dossier a connu un nouveau tournant selon la presse espagnole, Kalidou Koulibaly préférait rejoindre le FC Barcelone au détriment de la Juventus. Un avantage non-négligeable pour le Barça qui devrait se montrer prudent avant de transmettre une offre concrète. Les Blaugranas veulent éviter de surpayer ce transfert avec le jeu des surenchères.

Barça Mercato : Le FC Barcelone s’impatiente

Cette semaine Joan Laporta, Matheu Alemany et Xavi se sont entretenus pour aborder le mercato estival. Le président du Barça aurait prévenu l’entraîneur espagnol que les éventuelles recrues devraient arriver après la fin de la présaison. Un véritable casse-tête pour Xavi qui souhaitait travailler avec son groupe au complet le plus vite possible.

Malgré les récentes déclarations de Joan Laporta, le dossier Frenkie de Jong est toujours ouvert. Le milieu néerlandais est susceptible de quitter le Barça avant la fin du mercato. Le dossier traîne en longueur et empêche les Blaugranas d’avancer sur la venue tant attendue de Robert Lewandowski.