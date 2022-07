Real Madrid Mercato : Des cadors à l'assaut d'un prodige du Real !

Publié par Nicolas le 08 juillet 2022 à 01:15

Real Madrid Mercato : En fin de contrat dans un an, un prodige des Merengues est très convoité par des grands clubs européens.

Real Madrid Mercato : Asensio pourrait quitter le Real pour Liverpool ou Newcastle

Le futur de Marcos Asensio au Real Madrid est plus qu'incertain. L'ailier international espagnol, sous contrat avec la Casa Blanca jusqu'en juin 2023, est à la croisée des chemins. Trois options s'offrent à lui : il peut rester au Real Madrid et aller au bout de son contrat, auquel cas il pourrait choisir librement son futur club, il peut prolonger pour plusieurs années au Real Madrid, ou il peut s'en aller dès cet été, et faire en sorte que son club reçoive une indemnité de transfert.

Ça tombe bien, le quotidien Sport annonce que Liverpool et Newcastle sont intéressés par le milieu offensif madrilène. Toutefois, les deux clubs n'ont pas encore transmis d'offre officielle au club merengue. En cas de vente, le Real voulait initialement récupérer environ 50 millions d'euros mais cela reste cher pour un élément à qui il ne reste qu'un an de contrat. Ainsi, le Real Madrid pourrait revoir ses attentes à la baisse, exigeant entre 35 et 40 millions d'euros. On pourrait même imaginer une somme de 25 millions d'euros si la situation ne se décantait pas rapidement. Les deux clubs anglais observent avec attention la situation de l'ailier, qui aimerait obtenir plus de temps de jeu afin de faire partie des joueurs retenus par le sélectionneur de l'Espagne, Luis Enrique, pour participer à la prochaine Coupe du Monde 2022 au Qatar en novembre prochain.

Real Madrid Mercato : Le Real pourrait recevoir une offre de l'AC Milan

Selon Tuttosport, les dirigeants de l'AC Milan seraient confiants sur le dossier Marcos Asensio, au vu de la situation contractuelle du joueur. Comme le précise le quotidien catalan Sport, si les Milanais ne comptent pas sur Asensio pour accepter une baisse de salaire, ils espèrent que le Real baisse le prix du transfert afin de faciliter son arrivée à Milan.

Toutefois, le Real Madrid sait très bien qu'il pourra bénéficier d'un transfert bien plus élevé si Asensio rejoint un club de Premier League, principalement s'il s'agit de clubs tels que Liverpool ou Newcastle. La vente de Marcos Asensio pourrait permettre au club merengue d'avancer sur le dossier Serge Gnabry, qui se trouve dans la même situation qu'Asensio au Bayern Munich. La situation devrait se décanter dans les prochains jours.