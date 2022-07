Barça Mercato : Le FC Barcelone officialise un transfert en défense !

Publié par Nicolas le 08 juillet 2022 à 21:01

Barça Mercato : Après plusieurs semaines de négociations, un défenseur central talentueux va enfin découvrir la Premier League.

Barça Mercato : Le FC Barcelone prête Clément Lenglet à Tottenham

Le défenseur international français Clément Lenglet (15 sélections, 1 but) est officiellement prêté par le Barça à Tottenham pour un an. L'entraîneur du Barça, Xavi, ne comptant pas sur lui pour cette saison, cela faisait plusieurs semaines que le Barça lui cherchait une porte de sortie, c'est désormais chose faite. Le conseiller technique du FC Barcelone, Jordi Cruyff, a annoncé la nouvelle en conférence de presse. « Le départ de Lenglet est proche. Nous l'officialiserons quand tout sera défini. Notre travail est de donner au coach le plus d'armes possible pour qu'il utilise les armes qu'il juge appropriées. »

Les négociations entre les Blaugranas et les Spurs ont trainé en longueur à cause du salaire du Français, que les Anglais ne voulaient pas prendre en charge. Au final, le Barça prendra en charge 15% de la rémunération du joueur formé à l'AS Nancy Lorraine. Selon Marca, le prêt du défenseur serait assorti d'une option d'achat fixée à plus de 10 millions d'euros. Comme attendu, Clément Lenglet (27 ans, 27 apparitions toutes compétitions pour la saison 2021-2022) rejoint Tottenham.

Le club londonien a officialisé ce vendredi le prêt pour une saison du défenseur central du FC Barcelone. Moins utilisé par le Barça la saison dernière, l'international français aura l'occasion de se relancer sous les ordres d'Antonio Conte pour sa première expérience en Angleterre. Après Ivan Perisic, Yves Bissouma, Richarlison et Steven Bergwijn, le Tricolore est déjà la cinquième recrue estivale des Spurs.

Barça Mercato : Une carrière à l'arrêt au FC Barcelone

Après une pige réussie au FC Séville, Clément Lenglet était arrivé au Barça lors du mercato estival 2018 en provenance du club andalou pour 35 millions d'euros. Durant son passage au Camp Nou, Lenglet aura disputé 158 matches avec les Blaugranas pour 7 buts marqués. En 2020, il avait prolongé son contrat jusqu'en 2026. Le défenseur tricolore de 27 ans sort d'une saison délicate durant laquelle il n'a joué que 27 matches toutes compétitions confondues.

La volonté de Xavi de renouveler complètement la défense catalane a poussé Lenglet à se chercher un nouveau club. L'arrivée du défenseur central danois Andreas Christensen poussait encore un peu plus l'ancien sévillan vers la sortie. Ce prêt à Tottenham va non seulement permettre à Clément Lenglet de découvrir un nouveau championnat, mais aussi de relancer ses chances d'être appelé par le sélectionneur de l'Équipe de France, Didier Deschamps, pour disputer la prochaine Coupe du Monde 2022 au Qatar en novembre prochain.