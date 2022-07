OM Mercato : Radonjic dévoile les raisons de son arrivée à Torino

Publié par Timothée Jean le 07 juillet 2022 à 23:45

OM Mercato : Absent des plans de l’Olympique de Marseille, Nemanja Radonjic s’est officiellement engagé au Torino et a tenu à justifier ce choix.

OM Mercato : Les premiers mots de Radonjic au Torino

Qualifié pour la prochaine Ligue des champions, l’Olympique de Marseille veut se renforcer de façon considérable lors de ce mercato. Plusieurs pistes sont déjà activées dans ce sens. Mais avant de poursuivre son recrutement, la direction de l’ OM devra alléger sa masse salariale. C’est dans cette optique que Steve Mandanda a quitté le club marseillais pour s’engager au Stade Rennais, tandis que Nemanja Radonjic a pris le chemin de l’Italie. L’attaquant serbe s’est officiellement engagé avec le Torino, comme l’ont annoncé les deux clubs ce jeudi.

Et quelques heures après l’officialisation de sa signature au sein du club turinois, Nemanja Radonjic a livré ses premières impressions. Il a avoué qu’il est heureux de rejoindre le Torino, car ce transfert sera l’occasion pour lui relancer sa carrière dans un championnat qu’il connait bien. « Je suis heureux d'être ici au Torino et je suis prêt pour cette saison. Je reviens en Italie après six ans, j'ai joué à la Roma quand j'étais jeune et maintenant je suis prêt à me battre », a-t-il déclaré dans des propos rapportés sur le site officiel du club italien.

OM Mercato : Lukic décisif dans le choix de Radonjic

Par ailleurs, le choix de Nemanja Radonjic a aussi été motivé par une discussion avec son compatriote Sasa Lukic. Ce dernier a eu le mérite de lui vanter le projet de Torino et l’ambiance des supporters turinois. Un discours qui a visiblement pesé dans le choix de Radonjic. « Je suis très ami Sasa. Nous jouons ensemble depuis que nous sommes enfants et nous sommes aussi ensemble dans l'équipe nationale. Je lui ai parlé tous les jours, il m'a dit que c'est un grand club et qu'il y a de grands fans », a expliqué le principal concerné, qui a hâte de débuter sous ses nouvelles couleurs.

Considéré comme un indésirable du côté de Marseille, Nemanja Radonjic va donc connaitre un troisième prêt depuis son arrivée à l’ OM en août 2018. Après le Hertha Berlin puis le Benfica Lisbonne, l’international serbe (35 sélections, 5 buts) évoluera au Torino la saison prochaine et ne reviendra plus à l'Olympique de Marseille. Car son prêt au Torino comporterait une option d’achat obligatoire estimée à 2 millions d’euros.