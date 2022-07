OM Mercato : C'est officiel, un indésirable file en Serie A

Publié par Ange A. le 07 juillet 2022 à 09:45

OM Mercato : L’Olympique de Marseille a refourgué un attaquant au Torino. Il est prêté avec option d’achat cette saison au club italien.

OM Mercato : C’est officiel, Longoria boucle un deal avec le Torino

Un indésirable évoluera encore loin de l’Olympique de Marseille cette saison. Dans un communiqué publié ce jeudi matin, l’ OM a confirmé le départ de Nemanja Radonjic en Italie. « Bonne chance Nemanja Radonjic. L’international serbe est prêté au Torino FC pour la saison 2022/2023 », indique le club phocéen. Selon la presse italienne, une option d’achat comprise entre 2 et 3 millions d’euros a été incluse. Comme le souligne Foot Mercato, « l’opération avec le Toro s’est réalisée très rapidement ». Le média en ligne assure qu’un accord a été trouvé quelques heures après l’ouverture des négociations mardi soir. Le deal aurait été finalisé mercredi à midi.

Un aller sans retour pour Nemanja Radonjic

Prêté au Torino, Nemanja Radonjic ne reviendra plus à l’Olympique de Marseille. L’ailier serbe n’a pas convaincu depuis sa signature à l’ OM en 2018. L’ailier âgé de 26 ans totalise 8 buts et 3 passes décisives en 63 apparitions sous les couleurs marseillaises. Il enchaîne les prêts infructueux depuis l’hiver 2021. Après une pige au Hertha Berlin, le Serbe était prêté au Benfica Lisbonne la saison dernière. Il n’a inscrit qu’un seul but en 11 apparitions avec le club lisboète. Son contrat arrivant à expiration l’été prochain, Radonjic ne retournera pas dans la cité phocéenne. Reste maintenant à savoir si le club provençal va se consoler avec un chèque suite au départ de ce flop. Lequel avait été recruté contre 12 millions d’euros.

L’annonce du départ de Radonjic survient au lendemain du transfert de Steve Mandanda. Le portier s’est engagé pour deux saisons avec le Stade Rennais. Depuis l’arrivée de Pau Lopez, il n’était plus le numéro 1 dans les cages. Après Radonjic, d’autres départs sont attendus à Marseille. La sortie est indiquée à plusieurs indésirables comme Kevin Strootman, Alvaro Gonzalez ou encore Luis Henrique.