PSG Mercato : Énorme coup de théâtre pour Renato Sanches !

Publié par Timothée Jean le 08 juillet 2022 à 21:15

LOSC Mercato : Malgré un accord conclu avec le LOSC et l’AC Milan, Renato Sanches refuse de rejoindre le club milanais. Ce qui fait les affaires du PSG.

LOSC Mercato : Accord avec l'AC Milan, Renato Sanches gâche tout

Véritable sensation du côté du LOSC, Renato Sanches arrive à un tournant décisif pour la suite de sa carrière. À une année de la fin de son contrat expirant en juin 2023 avec le club, l’international portugais estime qu’il est temps pour lui de changer d’air. Conscients de ses velléités de départ, les dirigeants de Lille ont décidé de le vendre dès cet été afin d’éviter qu’il parte gratuitement dans un an. Cette décision du LOSC a alors ravivé l’intérêt de ses nombreux courtisans et pas des moindres.

Le PSG et l’AC Milan se bousculent depuis plusieurs semaines maintenant pour boucler sa signature. Et selon les informations de la presse italienne, c’est bien le club italien qui a pris une sérieuse avance sur la concurrence. Sky Sport Italia indique que l’AC Milan aurait conclu un accord avec le LOSC pour un transfert de Renato Sanches à hauteur de 15 millions d’euros. Les Rossoneri devront désormais s’entendre avec le joueur et son représentant, Jorge Mendes, afin de finaliser sa signature. Et c’est là que les choses se compliquent, car Renato Sanches semble peu enclin à rejoindre l’actuel champion de Serie A.

LOSC Mercato : Renato Sanches préfère le PSG

Selon les informations de Foot Mercato, l’international portugais aurait fait savoir à ses dirigeants qu’il préférait rejoindre les pensionnaires du Parc des Princes cet été. Cette position ferme du joueur fait donc les affaires du Paris Saint-Germain, qui pourrait revenir à la charge pour sa signature avec de nouveaux arguments financiers. Quoi qu’il en soit, l’AC Milan ne baisse pas les bras et espère réussir à convaincre le jeune joueur de changer d’avis. Reste à savoir si les Rossoneri parviendront à boucler cette opération. Les négociations se poursuivent entre les différentes parties.