OGC Nice Mercato : Un joueur visé par Favre lâche un message fort

Publié par ALEXIS le 09 juillet 2022 à 00:15

OGC Nice Mercato : Priorité du Gym, un gardien de but international s’éloigne du club azuréen et de son nouvel entraineur, Lucien Favre.

OGC Nice Mercato : Yann Sommer, priorité de Lucien Favre

En quête d’un gardien de but pour prendre la place laissée par Walter Benitez, le nouveau coach de l’ OGC Nice a inscrit le nom de Yann Sommer en tête de liste sur son calepin. Lucien Favre veut en effet s’attacher les services du portier qu’il a eu sous ses ordres au Borussia Mönchengladbach, lors de l’unique saison 2014-2015. Le dernier rempart des Poulains (surnom du club allemand) est également le compatriote de l’entraineur du Gym. Grâce à cette affinité, Lucien Favre aurait convaincu Yann Sommer de le rejoindre sur la Côte d’Azur. Sky Allemagne a laissé croire, cette semaine, que le gardien de but de 33 ans est d'accord pour rejoindre l’ OGC Nice. Et qu’il resterait aux deux clubs à trouver un terrain d’entente sur l’indemnité de transfert.

Le portier suisse parti pour rester au Borussia M'Gladbach

Mais le message envoyé par le joueur concerné, sur les réseaux sociaux, ne montre pas du tout son envie de quitter Borussia Mönchengladbach où il n’a plus qu’un an de contrat, pour retrouver son ancien mentor. Bien au contraire, l’international suisse (74 sélections) s’est montré tout heureux de retrouver ses coéquipiers à l’entrainement. Ayant bénéficié de quelques jours supplémentaires de vacances, il a rejoint le groupe convoqué par Daniel Farke, jeudi, au camp d’entraînement du club de Bundesliga, au Tegernsee en Bavière.

Yann Sommer affichait un large sourire sur des photos postées sur Instagram, mais aussi sur le compte Twitter officiel du Borussia. Le gardien de but pressenti à l’ OGC Nice a même écrit le message suivant pour soutenir l’une de ses publications : « Day one, wide smiles all around ». C’est-à-dire : premier jour d’entrainement et de larges sourires, tout autour. D’après le média suisse Le Matin, Yann Sommer « serait-il finalement bien parti pour rester en Allemagne » où il a débarqué en 2014.