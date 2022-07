OGC Nice Mercato : L'énorme coup de pression de Lucien Favre

Publié par Ange A. le 10 juillet 2022 à 01:05

OGC Nice Mercato : De retour sur le banc des Aiglons, Lucien Favre a adressé un message à sa direction en cette période de transferts.

OGC Nice Mercato : Lucien Favre affiche un souhait pour l’été

Libre de tout contrat depuis 2020, Lucien Favre a retrouvé l’OGC Nice cet été. Le technicien suisse succède à Christophe Galtier parti au Paris Saint-Germain. Alors que le mercato bat son plein, Nice n’a jusqu’ici bouclé que les transferts de Marcin Bulka et de Badredine Bouanani. Le portier polonais était prêté avec option d’achat par le PSG la saison dernière. Le milieu offensif est arrivé de Lille et a signé son premier contrat pro à Nice. Pour le coach de l’OGCN, d’autres recrues doivent venir renforcer son effectif. « On va tenter de faire du mieux possible jusqu’à la fin des transferts. On a besoin de transferts. Tout le monde était d’accord. On me l’avait dit bien avant que je vienne là. Mais les transferts, ça ne se fait pas comme ça. C’est très difficile, il y a de la concurrence », a assuré le technicien samedi au sortir d’un nul en amical contre le Cercle Bruges (1-1).

Les priorités de Favre pour le mercato

Lucien Favre sait quels postes il souhaite renforcer pour la saison à venir. Suite au départ de Walter Benitez au PSV Eindhoven, l’ OGC Nice doit recruter un autre gardien. Le Suisse Yann Sommer serait notamment visé. Le portier ne dispose plus que d’une seule année de contrat au Borussia Mönchengladbach. Le Gym se chercherait aussi un nouvel arrière droit. Le nom du jeune latéral Issa Kaboré, prêté à l’ESTAC la saison dernière, a été évoqué. Au milieu, le Gym aurait coché le nom du milieu de l’Ajax Amsterdam Mohammed Kudus.

Le coach de l’OGCN attend également un nouvel attaquant pour compenser un possible départ de Kasper Dolberg. Libre de tout contrat après son départ du Torino, Andrea Belotti intéresserait le club azuréen.