Stade Brestois Mercato : C'est officiel, un Algérien a signé

Publié par Ange A. le 11 juillet 2022 à 04:35

Stade Brestois Mercato : Dans les tuyaux depuis quelques jours, une importante signature en attaque a été officialisée par le SB29.

Stade Brestois Mercato : Le SB29 boucle une superbe signature en attaque

Nouvelle signature actée au Stade Brestois. Le club finistérien s’est déjà offert trois renforts cet été. Michel der Zakarian a enregistré les arrivées gratuites de Mathias Pereira Lage et Karamoko Dembélé. Le SB29 a également signé le latéral belge Noah Fadiga pour moins de 500 000 euros. Dimanche, Brest a officialisé une nouvelle signature gratuite. En fin de contrat cet été, Youcef Belaïli a rempilé pour une saison avec la Team Pirate comme l’a annoncé le club dans son communiqué. L’international algérien avait rejoint le Finistère en tant que joueur libre au dernier mercato d’hiver. Malgré sa belle Coupe du monde arabe, l’ailier avait vu son contrat résilier par Qatar SC.

Youcef Belaïli, la bonne affaire pour Brest

Le Stade Brestois était parvenu à recruter un Youcef Belaïli alors libre de tout contrat et courtisé par d’autres écuries de Ligue 1. L’Algérien était aussi sur les tablettes du Montpellier Hérault et de l’AS Saint-Étienne. Après des débuts poussifs au retour d’une CAN ratée avec les Fennecs, l’attaquant de 30 ans a mieux terminé sa pige avec le SB29. Il s’est avéré décisif en fin de saison en inscrivant trois buts et délivré une passe décisive lors des cinq dernières rencontres du championnat.

Au vu de sa fin de saison avec Brest, Belaïli suscitait la convoitise d’autres écuries. Celles-ci comptaient profiter de sa situation de joueur en fin de contrat pour le recruter gratuitement cet été. Des intérêts de Lille, Nice et Toulouse avaient été dévoilés Abdelhafid Belaïli, le père de l’attaquant du SB29, dans les colonnes de La Gazette du Fennec. Mais au final le natif d’Oran a opté pour une prolongation de l’aventure dans le Finistère.