PSG Mercato : Paris en pôle pour la signature d'un génie portugais !

Publié par Thomas G. le 11 juillet 2022 à 09:45

PSG Mercato : Mis sous pression par l'insistance de la concurrence, le Paris Saint-Germain pourrait finalement rafler la mise dans un super coup.

PSG Mercato : Un nouveau milieu portugais se rapproche

Depuis l’arrivée de Luis Campos en tant que conseiller sportif du Paris Saint-Germain et la nomination de Christophe Galtier, le mercato du PSG semble enfin lancé. Les deux hommes qui vont travailler en étroite collaboration ont déjà ciblé plusieurs profils susceptibles de renforcer l’effectif pléthorique du Paris SG.

Parmi ces cibles, se trouve le milieu portugais de Lille, Renato Sanches. Le vainqueur de l’Euro 2016 est sur le marché depuis son refus de prolonger son contrat avec le LOSC. Son bail avec les Dogues expire en 2023 et Lille ne veut pas le voir partir gratuitement. Dans ce dossier, deux clubs s'opposent : le PSG et le Milan AC. Les Rossoneri ont longtemps tenu la corde pour faire venir le prodige portugais, néanmoins, c’était sans compter sur la volonté du joueur. L’arrivée de Luis Campos à Paris a rebattu les cartes et a permis au PSG de dépasser le club italien. Le LOSC s’attend désormais à voir partir Renato Sanches pour une somme comprise entre 10 et 15 millions d’euros. Une prouesse pour les Parisiens qui pourraient s’offrir deux prodiges portugais.

PSG Mercato : Le temps joue en faveur de Paris

Le président du LOSC, Olivier Létang, avait refroidi les espoirs parisiens la semaine dernière en expliquant que le club de la capitale n’avait pas fait d’offre pour Renato Sanches. Le PSG a réagi en transmettant une offre de 10 millions d’euros pour le champion de France 2021. Dans ce poker menteur entre les deux clubs, le temps joue en faveur du Paris Saint-Germain qui a obtenu un accord contractuel avec le milieu portugais. Le LOSC s’est déjà préparé à le voir partir, les Dogues ont engagé son remplaçant ce week-end avec la signature de Rémy Cabella. En parallèle, les dirigeants parisiens espèrent boucler la venue de Renato Sanches cette semaine.