OL Mercato : Tottenham propose un deal incroyable à Lyon !

Publié par Thomas G. le 11 juillet 2022 à 14:15

OL Mercato : Sous le feu des projecteurs, Lyon pourrait une nouvelle fois faire parler de lui, avec un deal proposé par Tottenham.

OL Mercato : Tottenham fait une proposition à Lyon

L'Olympique Lyonnais fait beaucoup parler depuis le début du mercato, et les Gones sont désormais cités dans la course au podium. Lyon a réussi à rapatrier Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso tout en obtenant la signature de deux pépites : Johann Lepenant et Tetê. Le club présidé par Jean-Michel Aulas est très ambitieux après plusieurs saisons en demi-teinte.

Durant ce mercato, la stratégie lyonnaise consiste à recruter des joueurs compatibles avec l’ADN OL, ainsi de nombreux anciens joueurs sont pistés. C’est le cas notamment de Miralem Pjanic qui est en négociations avec Lyon. Selon Get French Football News, les dirigeants lyonnais se sont entretenus avec leurs homologues de Tottenham pour évoquer la situation de Tanguy Ndombélé. Les Spurs veulent vendre l’international français durant le prochain mercato, mais les 50 millions d’euros exigés ont refroidi les ardeurs de l’ OL. Tanguy Ndombélé ne devrait ainsi pas revenir pour la troisième fois chez les Gones cet été.

OL Mercato : Lyon dit non pour Ndombele

Tottenham a proposé Tanguy Ndombele à l’Olympique Lyonnais qui a refusé de discuter avec le club anglais. Ce refus montre les convictions des dirigeants lyonnais qui ont estimé que ce transfert ne serait pas qualitatif pour l’effectif. Les Spurs étaient prêts à faire de grosses concessions pour se séparer de l'ancien lyonnais, malgré ces efforts, Lyon n’a pas donné suite.

L’ OL souhaite désormais dégraisser son effectif avec la vente de deux joueurs, Léo Dubois et Jérôme Boateng qui sont sur la sellette à Lyon. L’international français et le défenseur allemand ont été invités à partir par la direction. L’ancien nantais est courtisé par Fulham tandis que le champion du monde veut rester s’imposer à l’Olympique Lyonnais.