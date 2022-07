FC Lorient Mercato : Le FCL reçoit une offre pour un taulier de Ligue 1

Publié par ALEXIS le 11 juillet 2022 à 14:11

FC Lorient Mercato : Un taulier dont le contrat a pris fin au FCL a lâché des indices sur son avenir. Il évoque deux choix qui s’offrent à lui.

FC Lorient Mercato : Jérémy Morel pourrait rebondir à l’US Concarneau

Le contrat de Jérémy Morel au FC Lorient a pris fin depuis le 30 juin 2022. Le club breton ne lui a pas fait de proposition pour prolonger son bail. Il est donc libre de signer dans le club de son choix. Ce week-end, le polyvalent défenseur a même joué un match amical de préparation contre le FCL, avec l’US Concarneau. Interrogé sur la possibilité de signer au sein du club de National 1, il a confirmé cette éventualité. « J’ai la possibilité de signer à Concarneau, mais j’attends de voir ce qui se passe », a répondu le joueur de 38 ans dans Le Télégramme. « Il n’y a rien de fait. Je ne suis pas le seul décisionnaire. Mais dans tous les cas, être fixé le plus tôt possible sera mieux pour tout le monde », a-t-il poursuit.

À noter que Jérémy Morel s’entraîne avec US Concarneau, depuis la semaine dernière, pour entretenir sa forme en espérant une opportunité pour rebondir dans un autre club. « J’ai eu l’opportunité d’aller m’entraîner avec l’US Concarneau en début de semaine et de disputer ce match contre mon ancienne équipe. Je viens d’effectuer une bonne préparation individuelle pour me tenir prêt à toute éventualité », a-t-il indiqué.

FC Lorient Mercato : Le défenseur tient une offre du FCL pour une reconversion

L'arrière gauche ou central songe également à prendre sa retraite et pense à sa reconversion. Il a d'ailleurs révélé une proposition du FC Lorient, en vue d’un poste dans l’organigramme du club. « Je suis à une période où j’ai la possibilité d’arrêter ma carrière ou de continuer. […] On m’a effectivement aussi proposé de continuer autrement (que comme un joueur) au FC Lorient. Il y a des décisions à prendre », a fait savoir l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille (2011-2015) et de l’Olympique Lyonnais (2015-2019).