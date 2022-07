OM Mercato : Officiel, un nouveau renfort débarque à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 11 juillet 2022 à 19:15

OM Mercato : L’Olympique de Marseille vient d’officialiser une importante signature en interne. Le nouveau coach de l’équipe réserve est désormais connu.

OM Mercato : Un nouveau coach pour la réserve

Le mercato estival s’accélère du côté de l’Olympique de Marseille, qui ambitionne de révolution son effectif en vue de la prochaine saison. Les dirigeants marseillais s’activent déjà en coulisse pour offrir de nouvelles recrues à leur entraîneur Igor Tudor. Mais ce n’est pas tout, puisque le club phocéen poursuit en interne la restructuration de son organigramme.

La direction de l’OM vient en effet de désigner son nouvel entraîneur des U19. Il s’agit de Yann Danielou, ancien entraîneur de l’équipe réserve du Stade Brestois. Il sera également chargé de la direction du centre de formation du club. « L’Olympique de Marseille est très fier d'annoncer la signature de Yann Danielou en tant que directeur du centre de formation et entraîneur principal de l'équipe réserve. L’ancien joueur professionnel, formé au Stade Brestois, compte près de 500 matchs à son actif tout au long de sa carrière », peut-on lire dans le communiqué du club.

OM Mercato : Yann Danielou, une solide expérience

Pour rappel, Yann Danielou a évolué en tant joueur au Stade Brestois avant de raccrocher les crampons en 1999. Il décide par la suite de se reconvertir en tant qu’entraîneur des jeunes du Stade Brestois durant cinq ans. En 2008, il est nommé au poste de directeur du centre de formation d’Amiens SC et entrainera les U19 du club pendant deux saisons, avant de rebondir en Arabie Saoudite, où il occupera le poste d’entraîneur adjoint de l’équipe professionnelle du club du AL-Shabab FC.

Âgé de 56 ans, l’entraîneur français possède aujourd'hui de nombreuses qualités et une solide expérience. Il s’est forgé une réputation au sein des équipes de jeunes de l’AC Ajaccio, au RS Berkane, Standard de Liège, KV Maligne, Dijon FCO et récemment au sein de la fédération djiboutienne de football. Yann Danielou a aussi effectué un bref retour en Arabie saoudite la saison dernière, où il a occupé le poste de directeur technique U13 à U23 pendant 6 mois. Le natif de Paris mettra son expérience et son savoir au service du club phocéen cette saison. Il aura pour mission de relancer l’équipe réserve de l’Olympique de Marseille, relégué en National 3.