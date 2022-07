ASSE Mercato : Un accord trouvé pour un transfert à 15 M€

Publié par ALEXIS le 12 juillet 2022 à 05:45

ASSE Mercato : Comme Bouanga, une pépite de l’AS Saint-Étienne est en instance de transfert. Le RB Salzbourg serait prêt à mettre 15 M€ pour la recruter.

ASSE Mercato : Le RB Salzbourg offre 15 M€ pour recruter Gourna-Douath

Révélé à l’ ASSE sous les ordres de Claude Puel lors de la saison 2020-2021, Lucas Gourna-Douath (19 ans) a séduit des clubs étrangers, dont le RB Salzbourg. Le club autrichien a sorti 15 M€ hors bonus pour le recruter. L’information venant de L’Équipe confirme une entente entre l’AS Saint-Étienne et le RB Salzbourg pour le milieu défensif. « L’ ASSE et le Red Bull Salzbourg ont trouvé un accord de principe autour du transfert du milieu stéphanois Lucas Gourna-Douath. L'indemnité de transfert est évaluée à 15 M€ (plus intéressement) », a appris le quotidien sportif. Sous contrat avec son club formateur jusqu’en juin 2025, le talentueux et très prometteur joueur est évalué à 10 M€.

La pépite de l'AS Saint-Étienne dans les pas de Naby Kéita

Le N°6 de l’ ASSE était courtisé par plusieurs clubs européens grâce à ses performances avec les Verts. En Allemagne, il était annoncé proche de l'Eintracht Francfort un temps. L'Atalanta Bergame, en Italie, s’intéressait également à son profil. En Premier League, le nom de l’international U19 français a été associé à Watford FC. Finalement, Lucas Gourna-Douath va rejoindre le RB Salzbourg, si l’on se fie à l’information du journal. Un club qui est réputé pour promouvoir les jeunes joueurs et qui est régulièrement qualifié pour la Ligue des champions.

Le jeune stéphanois pourra donc jouer la C1 avec le club basé Wals-Siezenheim dans le district de Salzbourg. La pépite de l’ ASSE se retrouverait ainsi sur les traces de jeunes joueurs prometteurs, passés au RB Salzbourg, et qui sont aujourd’hui des stars internationales : Erling Haaland (Manchester City, avant-centre), Naby Keita (Liverpool, milieu de terrain), Sadio Mané (Bayern Munich, attaquant) ou encore Dayot Upamecano (Bayern Munich, défenseur central).