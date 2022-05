Man City Mercato : C'est officiel, Haaland est Citizen !

Publié par Jules le 10 mai 2022 à 17:06

Man City Mercato : La rumeur trainait depuis plusieurs jours, c'est désormais officiel, Erling Haaland portera les couleurs de City la saison prochaine !

Man City Mercato : Haaland débarque chez les Skyblues

Comme vient de l'annoncer Man City, Erling Haaland va bel et bien rejoindre le Nord de l'Angleterre. D'après les informations délivrées par le club dans un communiqué, le Norvégien va débarquer à Manchester dès l'ouverture de la période des transferts, c'est-à-dire le 1er juillet 2022. Un accord de principe a été trouvé entre les Citizens et l'attaquant du Borussia Dortmund pour une arrivée record cet été en Premier League.

Dans ce dossier brûlant du mercato, Man City double donc tous ses concurrents, à commencer par le Real Madrid et le FC Barcelone qui souhaitaient à tout prix récupérer l'avant-centre norvégien cet été. D'après le communiqué des Skyblues, il ne reste plus que quelques détails à régler entre Erling Haaland et le BVB pour que l'opération soit définitivement validée, même si ces derniers éléments relèvent davantage de l'administratif que d'autre chose.

Man City Mercato : Les clauses du transfert d'Haaland

Concernant le montant et les différentes clauses du transfert d'Erling Haaland, les informations divergent d'une source à l'autre. De son côté, Fabrizio Romano, très bien renseigné sur ce dossier depuis le début, annonce que Man City devrait faire un chèque d'environ 60 millions d'euros à Dortmund pour s'attacher les services de l'attaquant norvégien. Une belle somme donc, qui correspond à la clause libératoire du joueur.

La visite médicale du serial buteur norvégien aurait, par ailleurs, déjà eu lieu et se serait révélée concluante. Au niveau du salaire, là encore, beaucoup de choses ont été annoncées dans la journée, mais Fabrizio Romano confirme, quant à lui que le joueur touchera 375 000 livres (soit environ 440 000 euros) par semaine. Un salaire aussi élevé que celui de Kevin De Bruyne à Man City. Une belle arrivée en attaque qui pourra compenser le potentiel départ de Mahrez dans les prochains mois.