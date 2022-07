Stade Rennais Mercato : 10M€, le SRFC boucle un super deal au Barça

Publié par Thomas le 12 juillet 2022 à 16:59

Stade Rennais Mercato : Alors que le SRFC s'active pour recruter un défenseur central, le club va en parallèle boucler une belle opération au FC Barcelone.

Stade Rennais Mercato : Un transfert au Barça va rapporter gros au SRFC

Sous la menace du départ de plusieurs de ses cadres, le SRFC veut se montrer ambitieux cet été sur le marché des transferts. Très dépensier l’été dernier (Laborde, Badé...), le club breton pourrait se voir aider par le FC Barcelone lors du mercato sur l’un des plus gros dossiers de l’été. Après le transfert de Nayef Aguerd, qui a permis aux Rouge et Noir d’empocher 35 millions d’euros, le Stade Rennais serait sur le point de recevoir un joli pactole du Barça.

À la recherche de renforts offensifs depuis de longues semaines, le club de Xavi serait en passe de finaliser l’arrivée du Brésilien Raphinha. Véritable sensation du côté de Leeds United en Premier League, l’ailier de 25 ans est tombé d’accord avec les Blaugranas pour une arrivée ces prochains jours. Si les Catalans devaient convaincre le club anglais de laisser filer sa pépite, tout se serait bouclé cette semaine, après une nouvelle offre du Barça. D’après Fabrizio Romano, le FC Barcelone aurait formulé 58 millions d’euros plus 10 millions d’euros en bonus à Leeds, un montant censé activer le départ de Raphinha. Passé par les rangs du Stade Rennais lors de la saison 2019/2020, l’attaquant brésilien devrait rapporter pas moins de 10 millions d’euros aux SRFC, comme le révèle RMC Sport ce mardi.

Stade Rennais Mercato : Un espoir brésilien se rapproche du SRFC

En parallèle du dossier Kim Min-jae, en cours, le Stade Rennais multiplie ses pistes en défense centrale pour ne plus connaître les mêmes carences que la saison écoulée. Si Samuel Umtiti était un temps proche de signer, le dossier serait désormais en stand-by et en passe d’être abandonné. Les pépins physiques récurrents du Français auraient eu raison de sa signature à Rennes. Pour pallier à cet échec, les Rouge et Noir ont lancé l’offensive pour recruter le Brésilien Morato, grand espoir du Benfica Lisbonne.

D’après Santi Aouna, le Stade Rennais aurait formulé une première offre de 10 millions d’euros ainsi que 3 millions d’euros en bonus. Les discussions se poursuivent positivement et un accord pourrait rapidement être trouvé entre les deux clubs. Son arrivée serait complémentaire à celle de Kim Min-jae, afin d’épauler Warmed Omari et Loïc Badé la saison prochaine.