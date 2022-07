OM Mercato : Accord proche, Alvaro Gonzalez a choisi son futur club

Publié par Timothée Jean le 12 juillet 2022 à 23:29

OM Mercato : Longtemps considéré comme un indésirable à l'Olympique de Marseille, Alvaro Gonzalez aurait déjà choisi sa future destination.

OM Mercato : Alvaro Gonzalez se rapproche de l’Arabie Saoudite

L’aventure d’Alvaro Gonzalez à l’Olympique de Marseille touche à sa fin. Le défenseur central de 32 ans ne rentre plus dans les plans de la direction de l’ OM, qui l’a mis à l’écart depuis plusieurs mois. Et ce n’est pas l’arrivée du nouvel entraîneur, Igor Tudor, qui changera quelque chose à sa situation. L’ancien joueur de Villarreal n’est plus le bienvenu à l’Olympique de Marseille. Et son comportement n’a fait qu’empirer sa situation.

Désormais, la direction de l’ OM s’active dans tous les sens pour se débarrasser de lui au plus vite. D’autant plus que le principal concerné, qui avait refusé de s’en aller lors du mercato hivernal, semble à présent prêt à franchir le pas. Et si Alvaro Gonzalez était un temps annoncé vers un retour dans le championnat espagnol, c’est bien en Arabie Saoudite que le défenseur marseillais devrait finalement poser ses valises.

OM Mercato : Alvaro Gonzalez proche d’un accord avec Al-Raed

L’insider Mohamed Toubache-Ter assure en effet que le vice-capitaine de l’Olympique de Marseille est en négociations très avancées avec Al-Raed, qui devrait boucler sa signature dans les prochains jours. Les deux parties seraient de plus en plus proches d’un accord pour son transfert. Après un passage en Liga puis en Ligue 1, Alvaro Gonzalez s’apprête donc à découvrir un championnat exotique.

En attendant, le défenseur espagnol poursuivrait les négociations afin de rompre son contrat expirant en juin 2024 avec l’ OM, à l’instar de Steve Mandanda qui a rejoint gratuitement le Stade Rennais. Sauf que pour le moment, les dirigeants marseillais ne se montrent pas vraiment réceptifs à ses requêtes. La direction phocéenne espère toujours toucher un joli chèque sur son futur départ.