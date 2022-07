OM Mercato : Alvaro en route pour une destination inattendue

Publié par Timothée Jean le 08 juillet 2022 à 11:45

OM Mercato : Invité à prendre la porte de sortie, Alvaro s’apprête à quitter l’Olympique de Marseille pour une destination inattendue.

OM Mercato : Alvaro vers l’Arabie Saoudite

L'Olympique de Marseille doit se débarrasser de plusieurs joueurs s'il souhaite poursuivre son recrutement estival. Le président Pablo Longoria a été catégorique sur ce point, il ne fera aucun cadeau à certains joueurs jugés comme indésirables. C’est notamment le cas d’Alvaro Gonzalez. Arrivé à l’ OM depuis juillet 2019, le défenseur central ne rentre plus dans les plans de la direction du club. La preuve, il a été écarté du groupe phocéen depuis mars dernier et a peu de chance de revenir.

Avec en plus un salaire monumental qui pèse sur les finances du club catalan, l'international espagnol est donc invité à s'en aller tranquillement de l’Olympique de Marseille dans les jours à venir. Et ce n’est pas l’arrivée du nouvel entraîneur, Igor Tudor, qui changera quelque chose à sa situation. Annoncé avec insistance vers un retour en Espagne, où Valence et Levante s’intéressent de près à sa situation, Alvaro Gonzalez devrait finalement opter pour une destination exotique. Selon les informations de l’insider Mohamed Toubache-Ter, le défenseur de 32 ans est en passe de rebondir en Arabie Saoudite. Si l’identité de son futur club n’a pas encore fuité, la source assure que l’ancien joueur de Villarreal poursuivra sa carrière dans le Golfe.

OM Mercato : Alvaro veut résilier son contrat à Marseille

Lié à l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2024, Alvaro Gonzalez est clairement à un tournant de sa carrière. Pas vraiment désiré du côté du Vélodrome, le défenseur central aimerait à présent résilier son contrat afin de faciliter son départ vers une nouvelle destination. Sauf que les dirigeants marseillais ne l’entendent pas de cette oreille. Ils espèrent le vendre cet été dans le but de toucher quelques millions d’euros sur son futur départ. Les négociations se poursuivraient toujours entre les différentes parties afin de trouver un terrain d’entente au plus vite.