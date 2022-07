OM Mercato : Après Touré, une deuxième recrue arrive à Marseille

Publié par Timothée Jean le 13 juillet 2022 à 17:58

OM Mercato : Longoria tient déjà sa deuxième recrue estivale

Les prochaines semaines s’annoncent très mouvementées du côté de l’ OM. Car si Pablo Longoria espère réduire son effectif d’ici la fin du mercato, le président de l’Olympique de Marseille attend aussi des arrivées. En effet, le jeune crack Isaak Touré ne sera pas la seule recrue cet été, puisque la direction marseillaise a ciblé d’autres renforts de haut standing à des postes clés. En attaque par exemple, les dirigeants phocéens négocieraient actuellement avec l’AS Rome pour s’offrir Justin Kluivert. Les négociations avanceraient entre les deux parties et un accord serait sur le point d’être conclu pour le transfert du prodige néerlandais.

Il faut également s’attendre à un renfort au poste de latéral gauche. Nuno Tavares est décrit comme la cible prioritaire de l’Olympique de Marseille. Pablo Longoria et son équipe feraient actuellement le forcing auprès des dirigeants d’Arsenal afin de boucler sa signature sous la forme d’un prêt. Les discussions entre les Marseillais et les Gunners ont déjà été débutées depuis plusieurs semaines et seraient sur le point d’aboutir.

La Provence expliquait récemment que le président de l’ OM a fait le déplacement à Londres ces derniers jours dans le but de faire avancer ce dossier. Les bonnes relations entre les deux écuries pourraient faciliter la transaction. Pour sa part, Le Phocéen assure qu’un deuxième renfort est déjà en route pour Marseille. Le nom exact du joueur n’a pas encore été divulgué, mais la source assure que la direction de l’ OM devrait annoncer sa venue dans une « dizaine de jours ». Son transfert serait donc déjà programmé à Marseille.

OM Mercato : Une offre refusée pour Abdülkadir Ömür

Assez discret dans le sens des arrivées, l’Olympique de Marseille accélère à présent pour son mercato estival. Et les rumeurs vont bon train. Ces derniers jours, les noms de Claudinho, Dries Mertens ou encore Riechedly Bazoer ont circulé avec insistance autour de l’ OM. Reste désormais à savoir qui sera le prochain renfort de Marseille. En cas de réussite de l’opération susmentionnée, l’entraîneur Igor Tudor tiendrait sa première recrue à Marseille.

En attendant, le président marseillais travaille aussi en coulisse pour recruter Abdülkadir Ömür, véritable sensation du côté Trabzonspor, en Turquie. Selon Fotomaç, le club phocéen aurait même formulé une offre de 12 millions d’euros pour son transfert. Une offre vite déclinée par les dirigeants de Trabzonspor, qui restent intransigeants dans les négociations.