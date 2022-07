OM Mercato : Longoria proche d’une grosse signature en défense !

Publié par JEAN-LUC D le 12 juillet 2022 à 11:26

OM Mercato : Pablo Longoria s’active pour mettre à disposition de son nouveau coach, Igor Tudor, les renforts dont il a besoin à l’Olympique de Marseille.

OM Mercato : Pablo Longoria débarque à Londres pour négocier avec Arsenal

Assez discret depuis l'ouverture du mercato, l'Olympique de Marseille souhaite toutefois accélérer sur le marché des transferts notamment afin de disposer d'un effectif équilibré dès la première journée du championnat. Dans cette optique, Pablo Longoria travaille en coulisse sur l’arrivée prochaine d’un arrière gauche. Et le président du club marseillais semble avoir déniché l’oiseau rare à Arsenal. En effet, selon plusieurs sources anglaises, Nuno Tavares est la grande priorité des dirigeants marseillais pour le poste. Le défenseur portugais, tout comme William Saliba, a effectué son retour à l’entraînement ce lundi.

Après une première saison compliquée chez les Gunners, le joueur de 22 ans ne serait pas insensible à l’intérêt de l’ OM pour avoir plus de temps de jeu et progresser comme Saliba la saison dernière. Cela tombe bien puisque Pablo Longoria veut profiter de ses bonnes relations avec le club londonien pour tenter d’obtenir le prêt de l’ancien prodige du Benfica Lisbonne. D’après les informations du journal La Provence, le président du club phocéen a donc fait le déplacement à Londres ces derniers jours afin de faire avancer ce dossier.

OM Mercato : Nuno Tavares en route pour Marseille ?

Malgré ses 28 rencontres, toutes compétitions confondues, avec à la clé 1 but et 2 passes décisives, Nuno Tavares n’est pas certain de rester sous les ordres de Mikel Arteta la saison qui s’annonce. Pas vraiment un premier choix dans les plans de l’entraîneur espagnol, l’international Espoir portugais ne serait pas contre un prêt dans un autre club pour s’aguerrir davantage. Arrivé l’été dernier contre un chèque de 10 millions d’euros, bonus compris, l’ancien pensionnaire du Benfica a dû faire face à la concurrence de Kieran Tierney.

L’option OM pourrait donc être une solution idéale pour lui comme William Saliba. À Marseille, le jeune compatriote de Cristiano Ronaldo pourrait notamment avoir l’occasion de prouver sa valeur avec un temps de jeu plus conséquent. Reste maintenant à savoir si Pablo Longoria parviendra à convaincre la direction d’Arsenal FC sur ce coup.