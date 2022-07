ASSE Mercato : Sainté boucle un transfert historique, les détails !

Publié par Thomas le 12 juillet 2022 à 10:23

ASSE Mercato : Très actif au niveau du recrutement, l'AS Saint-Étienne a bouclé un transfert énorme dans le sens des départs.

ASSE Mercato : Saint-Etienne d’accord avec Salzbourg et bat un record de Ligue 2

Tout s’emballe à l’AS Saint-Étienne. Dans l’obligation de réaliser des ventes lucratives cet été pour ne pas connaître de sanctions financières, le club ligérien est parvenu à transférer son joueur le plus bankable, Lucas Gourna-Douath. Le prodige de 18 ans, considéré comme l’un des meilleurs milieux de sa génération, va rejoindre officiellement le RB Salzbourg.

Comme révélé par L’Équipe dans la soirée, l’ ASSE et le club autrichien sont tombés d’accord pour un transfert aux alentours des 15 millions d’euros plus un pourcentage à la revente. Une somme colossale, qui correspond aux attentes des Verts, qui souhaitaient boucler la vente de Gourna-Douath au plus vite cet été. Ce montant a de quoi faire tourner la tête, à Sainté comme à Salzbourg, puisque le milieu stéphanois devient le joueur le plus cher de l’histoire du club entraîné par Matthias Jaissle. La vente du natif de Villeneuve-Saint-Georges marque également un record de taille en France, se convertissant en le plus lucratif de Ligue 2, à égalité avec Serhou Guirassy (15M€, Stade Rennais) et devançant des joueurs comme Sébastien Frey (14M€), Alexis Claude-Maurice (13M€), Lucas Ocampos (13M€) ou encore plus récemment Tino Kadewere (12M€).

ASSE Mercato : Un top club de Ligue 1 était sur Lucas Gourna-Douath

D’après les informations du quotidien sportif, le milieu de terrain devrait parapher un bail supérieur à 4 ans en Autriche. Reconnu pour sa formation des jeunes pépites ces dernières années, le RB Salzbourg compte bien hisser Gourna-Douath au rang de star à son poste. Grand talent de notre championnat, le joueur formé à l’ ASSE pourrait connaître le même destin de joueurs comme Erling Haaland, ou Naby Keita, qui avaient connu une explosion jeune dans le club autrichien avant de rejoindre un top club européen.

La source dévoile également que plusieurs écuries en Europe s’étaient positionnées pour enrôler le joueur de 18 ans. Parmi eux, un top club français dont l’identité n’a pas encore fuité. Selon plusieurs sources, il pourrait s’agir de l’Olympique de Marseille, qui se cherchait un profil jeune pour renforcer son entrejeu, après le départ de Boubacar Kamara. Après Lucas Gourna-Douath, l’AS Saint-Étienne devrait boucler les ventes de Denis Bouanga, visé par le FC Nantes, Lille et Mönchengladbach, Adil Aouchiche, Yvan Neyou et possiblement Yvann Maçon, courtisé par le Stade Brestois.