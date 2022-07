ASSE Mercato : Le départ d’un cadre de Saint-Étienne se précise

Publié par ALEXIS le 15 juillet 2022 à 03:20

ASSE Mercato : Une destination se dégage pour un joueur de l’AS Saint-Étienne, disposant d’un bon de sortie cet été, et en instance de transfert.

ASSE Mercato : Bouanga privilégie le Borussia Mönchengladbach

L’ ASSE a réussi un gros coup sur le marché des transferts cette semaine. Le club relégué en Ligue 2 a transféré Lucas Gourna-Douath (milieu de terrain, 19 ans) au RB Salzbourg pour un montant estimé à 15 M€. Deux joueurs de l’AS Saint-Étienne, ayant la cote sur le marché des transferts et en fin de contrat en juin 2023 : Adil Aouchiche et Denis Bouanga, sont sur le marché cet été. Le premier est dans le viseur de Feyenoord Rotterdam, finaliste de la dernière Ligue Europa Conférence. Quant au deuxième, son nom est associé à plusieurs clubs depuis la descente de l’ ASSE en Ligue 2.

L’OM, le LOSC, l’OGC Nice et le Montpellier HSC sont intéressés par le profil et les services du polyvalent attaquant des Verts. À l’étranger, des clubs allemands et espagnols le convoitent également. Le Borussia Mönchengladbach en fait partie. Justement, Denis Bouanga privilégie le club de Bundesliga. D’après les informations de But Football Club, « il souhaite rejoindre Les Poulains ».

L'AS Saint-Étienne pourrait se vider

Après le départ d'une dizaine de joueurs en fin de contrat et laissés libres par l' ASSE, le club pourrait voir d'autres joueurs partir. Outre Aouchiche et Bouanga, des joueurs moins cotés sur le marché des transferts sont susceptibles de quitter les Verts, d’ici la fin du mercato, le 31 aout 2022. Jean-Philippe Krasso par exemple plait toujours à l'AC Ajaccio. Prêté au club corse en janvier 2022 pour six mois, l'avant-centre a contribué au retour de l'ACA en Ligue 1, grâce à ses 4 buts et 2 passes décisives en 15 matchs disputés en Ligue 2. Mahdi Camara, Zaydou Youssouf ou encore Yvann Maçon ont des touches. En cas d'offres intéressantes, l' ASSE ne les retiendrait pas, surtout que le club a besoin de renflouer ses caisses.