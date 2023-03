Publié par ALEXIS le 24 mars 2023 à 15:50

Le Montpellier HSC est remonté au classement grâce à Michel Der Zakarian. Benjamin Lecomte annonce une fin de saison calme malgré un calendrier corsé.

Le Montpellier HSC était sous la menace d'une relégation sous les ordres de Romain Pitau. À l’issue de la 22e journée de Ligue 1, le club héraultais était 15e à seulement 2 points sur la zone rouge. Sentant la menace d'une descente en Ligue 2, la direction du MHSC a limogé son entraîneur et a fait appel à Michel Der Zakarian, un ancien de la maison.

Montpellier HSC : Benjamin Lecomte montre le changement apporté par Der Zakarian

L'entraîneur a redressé la barre en enchaînant une série positive de 5 victoires et un nul. Le Montpellier HSC a ainsi glané 16 points sur 18, ce qui lui a permis de rapidement remonter au classement, à la 11e place, avec une avance confortable de 13 points sur le premier club relégable, Auxerre. La touche de Michel Der Zakarian est reconnue par Benjamin Lecomte, au micro de Prime Video.

« Le problème venait surtout de la confiance défensive […]. Ce qu’il fallait, c’était structurer un peu plus ce secteur-là et je pense qu’on a réussi au travers du coach », a-t-il fait remarquer. Lors des 6 rencontres sans défaites, le Montpellier HSC a concédé seulement 2 buts et en a inscrit 13. « On a gagné en confiance et performé dans le secteur défensif », insiste Benjamin Lecomte.

Le gardien du MHSC ne craint pas les grosses pointures de Ligue 1

Le dernier rempart de la Paillade a également évoqué la fin de saison palpitante, avec de grosses pointures au calendrier. Il estime que le danger est désormais derrière eux, grâce à leur série inespérée. « On a fait le travail pour se décaler de cette zone (rouge). C’est un autre championnat qui commence […], mais ce ne sont pas ce genre de matchs qui font le plus peur et qu’il faut redouter. C’est plutôt cette série qu’on vient de passer et qu’on a bien passée. »

Le Montpellier HSC affronte l'OM le 31 mars prochain, juste après la trêve internationale. IL défiera ensuite le LOSC, le Stade Rennais, l’AS Monaco, l'OL, le FC Nantes et l’OGC Nice, lors des dix dernières journées du championnat.