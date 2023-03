Montpellier HSC : Der Zakarian loue les qualités des cadres du MHSC

Publié par Thomas G. le 04 mars 2023 à 06:01

Avant d'accueillir Angers SCO à la Mosson, l'entraîneur du Montpellier HSC s'est exprimé sur l'importance de Téji Savanier et Benjamin Lecomte.

Depuis le retour de Michel der Zakarian, le Montpellier HSC est invaincu en Ligue 1. Les Montpelliérains ont enchaîné 3 matchs sans défaite avec deux victoires à la clé. Ce week-end, le MHSC reçoit la lanterne rouge de Ligue 1, Angers SCO en quête d’un 4e match sans défaite.

L’entraîneur du MHSC s’est exprimé dans les colonnes du Midi Libre, Michel Der Zakarian a évoqué l’importance de ses joueurs dans son groupe. « Il y a des joueurs un peu plus matures aussi mais il y a de la qualité. En match, on a vu de bonnes choses. Mais la vérité c’est d’être constant, d’être dans la remise en question chaque semaine. Quand tout le monde travaille pour l’équipe, qu’on joue simple, on peut être difficile à manœuvrer. Comme relais, j’ai Téji (Savanier), il y a aussi (Jordan) Ferri, (Christopher) Jullien, et (Benjamin) Lecomte. Il a déjà marqué l’histoire du club et depuis son retour, il est très bon dans de qu’il fait. Être leader, c’est ça, ce n’est pas que parler dans le vestiaire. »

Michel Der Zakarian peut s’appuyer sur une défense solide qui n’a pris qu’un but sur les 3 derniers matchs. Cet hiver, le Montpellier HSC s’est renforcé grâce au retour au club de Benjamin Lecomte.

Montpellier HSC : Michel Der Zakarian prévient Téji Savanier

Le technicien du MHSC aégalement profité de cet entretien pour évoquer le comportement de son capitaine Téji Savanier. Le milieu de 31 ans fera son retour ce dimanche après avoir reçu un carton rouge face à Troyes.

« Je n’ai pas rediscuté avec lui. Il doit prendre conscience qu’il doit être un meilleur leader. Déjà dans ses émotions, ne pas se faire expulser tout le temps, il doit maîtriser son agressivité et il doit être plus juste et constant dans ses performances. » Le Montpellier HSC aura besoin d’un Téji Savanier présent et au meilleur de sa forme dans la lutte pour le maintien. Prochain rendez-vous pour les hommes de Michel Der Zakarian, dimanche pour la réception d’Angers SCO