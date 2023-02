AS Monaco Mercato : Les dirigeants de l'ASM critiqués par un gardien

Publié par Thomas G. le 21 février 2023 à 17:17

Vendu cet hiver au Montpellier HSC après un court passage à l'Espanyol Barcelone, un gardien s'est exprimé sur son passage à Monaco.

L’AS Monaco a le vent en poupe depuis la reprise, avec une série de 5 victoires consécutives. La semaine dernière, les hommes de Philippe Clement se sont imposés à Brest et à Leverkusen. Ces victoires ont permis à l’AS Monaco de prendre une option sur la qualification en 8e de finale de la Ligue Europa et la 3e place en Ligue 1. Les Monégasques pourraient profiter du choc entre le PSG et l’OM ce week-end pour se mêler à la course au titre.

En parallèle de cette belle série, Monaco a également dû faire face aux récentes déclarations de Benjamin Lecomte. Parti cet hiver au Montpellier HSC, l’international français s’est exprimé sur les dirigeants de l’ASM dans les colonnes de L’Équipe. « Si j’avais quitté Montpellier pour Monaco, c’était pour atteindre mon rêve de gosse qui est de jouer la Ligue des Champions, Mais je suis tombé sur des gens qui se sont retrouvés décisionnaires de ma carrière.

J’étais extrêmement fier de porter ces couleurs, c’est un club à part. Ce qui me déçoit dans le football, c’est la façon de faire des gens. Moi, j’aime l’honnêteté. Je ne regrette rien mais la frustration d’être parti de Monaco, bien sûr que je l’ai. On a fini 3es et je touchais enfin du doigt la Ligue des Champions. C’est rageant. » Les dirigeants de l’AS Monaco ont recruté Alexander Nübel en provenance du Bayern Munich et Benjamin Lecomte a été poussé vers la sortie.

AS Monaco Mercato : Philippe Clement entrevoit son avenir à l'ASM

Avant de retrouver Benjamin Lecomte le 30 avril, l'AS Monaco s’apprête à disputer deux matchs importants pour la suite de leur saison. Le club de la Principauté reçoit dans un premier temps le Bayer Leverkusen ce jeudi avant d’accueillir l’OGC Nice pour le derby dimanche. En cas de succès dans ces deux matchs, l'ASM pourrait revoir ses ambitions à la hausse dans cette deuxième partie de saison.

Phillippe Clement a réussi à trouver la recette pour bâtir une équipe capable d’enchaîner les victoires malgré un début de saison en dents de scie. Les Monégasques pourront compter sur l’entraîneur belge jusqu’à la fin de saison. Selon De Telegraaf, Phillippe Clement aurait refusé une approche de Leeds cette semaine.