Montpellier HSC : Un défenseur du MHSC admiratif devant Lecomte

Publié par Jules le 01 mars 2023 à 16:10

Débarqué cet été au Montpellier HSC, Christopher Jullien est admiratif devant les performances de Benjamin Lecomte, arrivé cet hiver au MHSC.

Depuis quelques semaines, et avec le retour de Michel Der Zakarian, le Montpellier HSC affiche une bien meilleure forme. Alors que le MHSC lutte pour son maintien depuis plusieurs mois, les Montpellierains viennent de réaliser une belle série avec deux victoires contre le Stade Brestois et l'ESTAC, et une victoire contre le RC Lens ce week-end. Un retour en forme des Pailladins, qui s'explique notamment avec les très belles performances de Benjamin Lecomte depuis son retour au club durant le mois de janvier.

Après le départ de Jonas Omlin au Borussia Mönchengladbach lors du dernier mercato hivernal, le Montpellier HSC s'est tourné vers son ancien portier, Benjamin Lecomte. Un choix plutôt payant pour le moment, puisque l'ancien gardien de but de l'AS Monaco fait déjà mieux que son prédécesseur dans les cages du MHSC. Un renfort qui fait beaucoup de bien à son équipe, comme l'a confié Christopher Jullien en conférence de presse.

Montpellier HSC : Benjamin Lecomte, un portier qui rassure au MHSC

En conférence de presse, Christopher Jullien, défenseur du Montpellier HSC, n'a pas manqué de faire l'éloge de son nouveau portier. "Benjamin Lecomte a apporté énormément de sécurité et de sérénité, affirme l'ancien joueur du Celtic. C’est un plus énorme. Il nous fait énormément de bien, que ce soit sur sa ligne ou même en tant que relanceur, mais aussi par la communication. Il est tout le temps sur notre dos, et ça fait du bien.

Il a été décisif direct, c’est un très très bon gardien. Il a fait de très bons clubs et cela n’est pas pour rien. Aujourd’hui, je suis très content de l’avoir derrière moi, c’est sûr." En plus de ses belles performances avec le Montpellier HSC, Benjamin Lecomte est rapidement devenu un leader dans le vestiaire montpelliérain depuis son arrivée.

"Depuis le jour où il est arrivé, il se comporte comme un leader, et il est l’un des gros leaders de ce vestiaire. Ça fait énormément de bien. Il a la communication qui est très facile avec tout le monde, il est réceptif. Il communique beaucoup et ça fait une différence énorme." Un atout de taille pour le MHSC en cette deuxième partie de saison.