Stade Rennais Mercato : un renfort de taille arrive en défense !

Publié par JEAN-LUC D le 14 juillet 2022 à 18:10

Stade Rennais Mercato : À la recherche de renforts défensifs pour cet été, le SRFC serait sur le point d’annoncer une grande nouvelle à ses supporters.

Stade Rennais Mercato : Un défenseur central bouclé par le SRFC ?

À la recherche de deux défenseurs centraux, le Stade Rennais, après avoir renoncé à la piste Samuel Umtiti, continue de faire le forcing pour le joueur de Fenerbahçe, Kim Min-Jae, ainsi que le Brésilien Morato du Benfica Lisbonne. En effet, d’après les renseignements divulgués par le journal Ouest-France, les deux dossiers avancent bien pour le SRFC, même s’ils ne sont pas encore finalisés.

Lors de l’entraînement ouvert au public durant le stage à Dinard, le jeudi dernier, l’entraîneur rennais Bruno Genesio s’estimait « confiant » quant à l’arrivée de Kim Min-Jae, qu’il a entraîné à Beijing durant un an et demi. Sous contrat jusqu’en juin 2025, l’international sud-coréen de 25 ans dispose d’une clause libératoire fixée à 18 millions d’euros et son transfert serait même imminent selon les dernières rumeurs.

Stade Rennais Mercato : Kim Min Jae n’a pas repris avec Fenerbahce

À la reprise de l’entraînement de Fenerbahce ce mercredi, l’absence de Kim Min Jae n’est pas passée inaperçue. Tandis que la blessure ou la précaution musculaire auraient pu être évoquées pour désamorcer les rumeurs, le club a bel et bien délivré une autorisation spéciale à son joueur, en dehors de toute question physique.

De plus, l’agent du défenseur coréen a communiqué à la presse turque que les négociations avançaient concernant un transfert imminent, liant ainsi son absence à la question de son départ. Cependant, Kim Min Jae n’intéresse pas que le Stade Rennais puisque le Napoli, qui vient de céder Kalidou Koulibaly à Chelsea, serait également sur ce coup. Reste donc à savoir dans quel club va atterrir le natif de Tongyeong dans les jours à venir.

Affaire à suivre donc…