AC Ajaccio Mercato : L'ACA tout proche de finaliser une signature

AC Ajaccio Mercato : Courtisé par de nombreux clubs francais et étrangers, un attaquant pourrait rapidement quitter l'ACA.

AC Ajaccio Mercato : Simon Elisor va s'engager avec le RFC Seraing

Sous contrat avec l'AC Ajaccio jusqu'en juin 2023, Simon Elisor est convoité lors de ce mercato estival. Prêté par l'ACA dans le club de Villefranche-sur-Saône, Elisor a vécu une belle saison dans le Rhône. Auteur de 17 buts dans le championnat de National, il n'a en revanche pas pu permettre à son équipe de monter en Ligue 2, échouant lors de la double confrontation de barrage face à Quevilly-Rouen. Toutefois, cette année réussie sur le plan personnel a offert au buteur une belle visibilité et suscite désormais l'intérêt de clubs français et étrangers. Deux clubs de Ligue 1, dont les noms n'ont pas filtré, semblaient interessés par le profil de l'attaquant de l'ACA. À l'étranger, ce sont les Italiens du Genoa et le club belge de Louvain qui étaient venus aux nouvelles.

Simon Elisor va finalement se rendre en Belgique où le RFC Seraing aurait obtenu les faveurs du joueur. Selon le journaliste de RMC Sport, Loïc Tanzi, le joueur de l'AC Ajaccio se trouve en ce moment à Seraing pour signer un contrat de 4 ans avec le RFC, maintenu in extremis en Jupiler League après un barrage.

AC Ajaccio Mercato : Le dossier Krasso au point mort

L'AC Ajaccio va certainement perdre Simon Elisor mais pourrait chercher à remplacer son buteur par Jean-Philippe Krasso, attaquant de l'ASSE que l'ACA connait bien pour l'avoir eu dans ses rangs lors de la saison dernière. En effet, le buteur sous contrat avec l'AS Saint-Étienne avait été prêté dans le club corse, et avait fortement contribué à la montée des Ajacciens en Ligue 1, auteur de 4 buts et de 2 passes décisives en 15 matchs de championnat de Ligue 2. Cependant, l'AS Saint-Étienne ne serait pas très enclin à laisser partir son buteur alors que le secteur offensif stephanois est déjà bien décimé à 3 semaines de la reprise du championnat.

L'ACA, qui a déjà recruté 5 joueurs depuis le début du mercato, se prépare pour la Ligue 1 dans la sérénité, le club corse ayant renouvelé le contrat de son entraîneur, Olivier Pantaloni, pour les trois prochaines saisons.