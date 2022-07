Toulouse FC : Le Téfécé sur la piste d'un défenseur prometteur

Publié par Nicolas le 15 juillet 2022 à 11:14

Toulouse FC Mercato : Conformément à ses habitudes, le Téfécé continue de prospecter à l'étranger pour dénicher une perle rare.

Toulouse FC Mercato : Le Téfécé sur la piste d'Oliver Zandén

Tout juste promu en Ligue 1, le Toulouse FC continue ses emplettes durant ce mercato estival afin d'avoir une équipe armée pour bien figurer dans l'élite. Après avoir recruté le buteur néerlandais Thijs Dallinga, l'ailier marocain Zakaria Aboukhal, le gardien norvégien Kjetil Haug et recupéré de prêt le milieu axial suisse Samuel Kasongo, le Téfécé ne déroge pas à ses habitudes et n'hésite pas à propecter aux quatre coins du monde pour faire venir des joueurs de talent. Selon l'insider Mohamed Toubache-Ter, le club de la Ville Rose est sur la piste du latéral gauche Oliver Zandén, qui évolue à Elfsborg, en Suède. Cette information est confirmée par la presse suédoise, qui ajoute que plusieurs clubs sont intéressés mais que le Toulouse FC est déjà en négociations avec Elfsborg.

Agé de 20 ans, ce jeune défenseur est une véritable révélation dans son pays en ce début de saison. Grand créateur et bon centreur, il a tout du latéral moderne et serait une bonne pioche pour le Téfécé. L'idée serait probablement de le faire venir pour être la doublure d'Issiaga Sylla, titulaire du poste, en sachant que les Violets possèdent également à ce poste Moussa Diarra et Bafodé Diakité, qui peut aussi dépanner dans cette position. Oliver Zandén serait en tout cas un beau pari pour l'avenir.

Toulouse FC Mercato : Le Téfécé entend garder ses meilleurs éléments

L'entraîneur du Toulouse FC, Philippe Montanier, a précisé dans le quotidien L'Equipe son intention de recruter un ou deux éléments supplémentaires en défense et au milieu, et Zandén semble correspondre à cette idée. Toutefois, le technicien toulousain aimerait surtout garder deux éléments essentiels de son dispositif qui ont fortement contribué à la montée de son équipe en Ligue 1 : Branco Van den Boomen et Rhys Healey. Les deux joueurs sortent d'une saison en tout point exceptionnelle : Van den Boomen a inscrit 12 buts et offert 21 passes décisives et Healey a tout simplement fini meilleur buteur de Ligue 2 avec 20 buts au compteur.

Ces performances remarquables suscitent bien évidemment des convoitises. Ainsi, Philippe Montanier a invité ses deux joyaux à prolonger leur contrat avec le Téfécé, « Je souhaite conserver les meilleurs éléments. Rhys et Branco entrent dans ce cadre. […] On souhaite prolonger nos meilleurs joueurs », a déclaré l'entraîneur de 57 ans. Etant donné que le contrat des deux protagonistes expire en juin 2023, leur situation sera donc à suivre de près durant ce mercato estival.