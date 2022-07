ASSE Mercato : L'AS Saint-Etienne en passe de signer sa 4e recrue !

Publié par Thomas G. le 15 juillet 2022 à 12:05

ASSE Mercato : Engagé dans une périlleuse mission pour remonter en Ligue 1, l'AS Saint-Etienne devrait enregistrer sa 4ème recrue ces prochains jours.

ASSE Mercato : Un talent de Ligue 1 en approche

L’AS Saint-Étienne continue son mercato XXL avec en ligne de mire une remontée immédiate en Ligue 1. Les Stéphanois savent que la tâche sera difficile et Laurent Battles a ciblé en ce sens des recrues avec de l’expérience. C’est notamment le cas d’Anthony Briançon, l’ancien capitaine du Nîmes Olympique, qui a l’avantage d’avoir connu la Ligue 1 et la ligue 2. Mais aussi de Jimmy Giraudon et Dylan Chambost, qui ont tous deux grandement participé à la remontée de l'ESTAC en Ligue 1 l'année dernière.

Après la vente de Lucas Gourna à Salzbourg pour 15 millions d’euros, l’ASSE tente de lui trouver un remplaçant. Selon l’insider @GaelB42 c’est chose faite avec la future arrivée de Florian Tardieu. Le milieu français aurait, selon la source, choisi de rejoindre les Verts. Joueur cadre de l'effectif de Bruno Irles à Troyes (4 buts et 2 passes décisives en 30 rencontres de Ligue 1), Tardieu était entré dans la shortlist de l'AS Saint-Etienne cet été, pour renforcer l'entrejeu ligérien. Les Verts vont désormais devoir trouver un accord pour recruter le milieu de 30 ans avec l'ESTAC. À 1 an de la fin de son contrat, la situation contractuelle du milieu de terrain pourrait de fait faciliter les choses.

ASSE Mercato : L’ASSE se concentre désormais sur l'attaque

La venue prochaine de Florian Tardieu dans la Loire, montre une nouvelle fois toute la détermination de la cellule de recrutement de l’AS Saint-Etienne. L’objectif est d’offrir le meilleur groupe possible à Laurent Batlles avant le début de la compétition. Dans le même temps, les Verts doivent remplacer les joueurs susceptibles de partir durant le mercato.

Après Khazri, Nordin et Hamouma, Denis Bouanga devrait notamment faire rapidement ses valises du Forez, après une saison plutôt convaincante (9 buts, 6 passes décisives en championnat). L’ASSE réclamerait 8 millions d’euros pour l’international gabonais qui est pisté par le FC Nantes, le LOSC, Galatasaray et Besiktas. Le départ de l'ancien Nîmois devrait ainsi accélérer la venue de renforts offensifs chez les Verts. Parmi les joueurs ciblés par Loïc Perrin et son staff, on retrouve notamment Nicolas De Préville, libre de tout contrat après une pige d'un an à Metz, mais également Mathieu Cafaro, sous contrat avec le Standard de Liège.