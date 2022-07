RC Lens Mercato : Deux géants concurrencent Marseille pour Clauss

Publié par Anthony le 15 juillet 2022 à 20:05

RC Lens Mercato : Jonathan Clauss est convoité de partout en Europe. En Premier League, deux clubs veulent se l'arracher.

RC Lens Mercato : Chelsea et Manchester United dans la course

Après s'être montré aux yeux du monde, Jonathan Clauss est courtisé par de nombreux clubs européens. Annoncé dans les petits papiers de l'Atlético Madrid et le l'Olympique de Marseille, le défenseur international a vu deux autres clubs anglais entrer dans la course. Chelsea et Manchester United, deux cadors de Premier League voudraient s'octroyer les services du Lensois. Selon le quotidien londonien Evening Standard, les Red Devils sont venus concurrencer les Blues dans ce dossier. Sous contrat pendant un an encore, le RC Lens serait ouvert à un départ de son joueur.

Toujours dans l'attente d'un départ de César Azpilicueta, Chelsea ne devrait pas faire d'offre concrète pour Jonathan Clauss tant que l'Espagnol n'a pas rejoint officiellement le FC Barcelone. En effet, le latéral droit lensois ne sera recruté que pour pallier à un départ. C'est exactement le même cas de figure qu'on retrouve à Manchester United. Dans l'attente d'un départ espéré par Erik ten Hag de Aaron Wan-Bissaka, aucune offre ne sera faite au Racing Club de Lens pour Jonathan Clauss.

RC Lens Mercato : Jonathan Clauss veut rejoindre l' OM

Bien que des cadors du football européen soient intéressés par Jonathan Clauss, ce dernier aurait une préférence pour un club de Ligue 1 qui jouera la Ligue des Champions saison prochaine, l'Olympique de Marseille. selon les informations de l'Équipe, les négociations ont débuté entre l' OM et le RC Lens pour le transfert du latéral. Le club phocéen aurait réalisé la seule offre à ce jour de 6 millions d'euros, jugée insuffisante par les Sang et Or qui attendent environ 10 millions hors bonus.

L'international français voudrait rejoindre Marseille pour découvrir la Coupe aux Grandes Oreilles et rester dans les radars de Didier Deschamps en vue de la Coupe du Monde au Qatar début novembre. L'entourage du joueur et l' OM seraient même déjà proches d'un accord de principe sur les contours d'un futur contrat.