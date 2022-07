OM Mercato : RC Lens, une star de Ligue 1 dit oui à Marseille

Publié par Ange A. le 14 juillet 2022 à 08:15

OM Mercato : En quête d’un nouvel arrière droit, l’Olympique de Marseille peut boucler une superbe signature au RC Lens cet été.

OM Mercato : Une star du RC Lens s’offre à Longoria

L’arrivée d’Igor Tudor n’a pas changé les besoins de l’Olympique de Marseille sur le marché des transferts. L’ OM doit notamment se trouver un nouveau latéral droit. Transféré définitivement à Marseille l’été dernier, Pol Lirola n’a pas été à la hauteur des attentes. Ancien coach des Olympiens, Jorge Sampaoli a même reconverti le milieu Valentin Rongier comme latéral dans ce couloir. Raison pour laquelle le club provençal se cherche un arrière droit de métier pour renforcer le flanc droit de sa défense. Pablo Longoria souhaite frapper un joli coup au RC Lens dans ce sens. Le président marseillais a coché le nom de Jonathan Clauss. Selon les informations de L’Équipe, le piston droit des Sang et or ne serait pas indifférent à cet intérêt de Marseille.

Un accord en vue entre Marseille et Lens pour Clauss ?

Le quotidien sportif assure que Jonathan Clauss est emballé par l’idée de rejoindre l’Olympique de Marseille. Après avoir étrenné le maillot des Bleus, le latéral de 29 ans souhaite désormais disputer la Ligue des champions. À un an de l’expiration de son contrat, le néo-international tricolore est un sérieux candidat au départ à Lens. Le club artésien lui a d’ailleurs accordé un bon de sortie. La direction des Sang et or entend juste récupérer un joli chèque suite au transfert de Clauss.

Le journal révèle que Marseille et Lens ont « officiellement » entamé les négociations pour ce transfert. Le club phocéen ne proposerait que 5 millions d’euros, plus un million en bonus, pour racheter la dernière année du contrat du latéral. Une offre loin de satisfaire le club nordiste. Lequel attendrait au moins 10 millions pour lâcher son crack arrivé libre de l’Arminia Bielefeld en 2020.