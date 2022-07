OL Mercato : Lyon boucle un accord superbe à 13M€ au milieu !

Publié par ALEXIS le 15 juillet 2022 à 14:35

OL Mercato : L’Olympique Lyonnais est sur le point d’enregistrer un gros départ. Un accord aurait été trouvé pour le transfert d’un joueur formé au club.

OL Mercato : Accord entre le Betis Séville et Lyon pour Aouar

Dans sa volonté de dégraisser son effectif et renflouer ses caisses, l'Olympique Lyonnais serait en passe de boucler le transfert d'Houssem Aouar au Betis Séville. Cet été, l’AS Rome et Leicester City s’étaient positionnés pour recruter le milieu de 24 ans, mais la piste s’est éteinte au profit du club andalou. Trois ans après avoir recruté Nabil Fekir à l’Olympique Lyonnais, le club verdiblanco veut enrôler cet autre joueur formé au club rhodanien. Le Bétis aurait transmis « une proposition d'un montant d'environ 13 millions d'euros » à la direction de l’ OL selon les informations de Foot Mercato. Le média précise cependant « la possibilité d'inclure un joueur du club de Liga dans l'opération ». Il s’agirait de William Carvalho selon les informations en provenance de médias ibériques.

Alors que le Bétis a trouvé un accord avec les Lyonnais, si l’on en croit des sources espagnoles, il doit maintenant convaincre Houssem Aouar. À un an de la fin de son contrat à Lyon, le N°8 des Gones ne veut pas se précipiter dans son choix et prend son temps. Il semble enclin à étudier les éventuelles propositions qui vont arriver sur le bureau d’Aulas, avant de se décider. Surtout que le marché des transferts est ouvert jusqu'au 31 aout 2022.

OL Mercato : Comment Aulas a retardé le départ d'Houssem Aouar

Très courtisé par de grands clubs en 2020 et 2021, Houssem Aouar avait été retenu par le président de l’ OL, Jean-Michel Aulas, qui s’était montré très gourmand financièrement au sujet du joueur formé à l’Olympique Lyonnais. Il avait réclamé à cette époque plus de 30 millions d'euros pour céder le milieu de terrain qui avait été convoqué pour la première fois en équipe de France en octobre 2020. « Si Nicolas Pépé a coûté ce prix-là (80 M€, ndlr), Houssem, qui est international, vaut plus que 30 millions », a-t-il indiqué, pour justifier son refus de céder le milieu de terrain à Arsenal.

En effet, les Gunners avaient fait à ce moment-là une offre de 30 millions d'euros, repoussée du revers de la main. La Juventus et Manchester City, qui surveillaient aussi l’international tricolore (1 sélection), avaient été refroidis par les exigences du président de l’ OL, soit au moins 50 millions d'euros. Mais ces deux dernières saisons, la cote du joueur de 24 ans a chuté. Estimée à 55 millions en mars 2020, elle est aujourd’hui de 25 millions d'euros.