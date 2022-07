FC Nantes Mercato : Kombouaré annonce du lourd en attaque au FCN !

Publié par ALEXIS le 15 juillet 2022 à 15:15

FC Nantes Mercato : Qualifié pour la coupe d’Europe, l’entraîneur du FCN exige d'autres renforts après Moussa Sissoko et Evann Guessand.

FC Nantes Mercato : La direction du FCN a promis des renforts à son coach !

Le FC Nantes a décroché une place en phase de poule de la Ligue Europa 2022-2023, en remportant la Coupe de France. Pour préparer la nouvelle saison, qui démarre le 31 juillet pour le FCN (Trophée des champions contre le PSG), Antoine Kombouaré et ses joueurs ont repris les entrainements depuis le 29 juin. Ils ont été rejoints par Moussa Sissoko (milieu de terrain) et Evann Guessand (avant-centre), les deux recrues estivales des Canaris à ce jour.

Mais le mercato du FC Nantes n’est pas refermé ! Franck Kita, directeur général délégué du club des Jaune et Vert, avait annoncé des renforts à la Jonelière en vue de la compétition européenne. « Le mercato est long et je trouve que le marché ne bouge pas beaucoup. On s’active sur un certain nombre de pistes et je suis sûr que ça va aboutir rapidement » avait-il déclaré. En attaque, le fils de Waldemar Kita (président du club) avait confirmé l’intérêt de la direction nantaise pour Arkadiusz Milik, le buteur de l’ OM.

FC Nantes Mercato : Kombouaré « attend encore au moins deux attaquants »

Mais le grand buteur attendu sur les bords de l’Erdre, après le dépar de Randal Kolo Muani, n’est toujours pas arrivé. Et Antoine Kombouaré commence à s’impatienter, deux semaines avant d'affronter le Paris Saint-Germain. Dans des propos confiés à Ouest France, le coach kanak a mis un coup de pression sur ses dirigeants. « On attend encore l’arrivée d’au moins deux attaquants », a-t-il glissé. « Cela fait partie du travail à accomplir pour renforcer ce secteur. Actuellement, on travaille avec les jeunes qui sont là… » a-t-il indiqué, ensuite. Emmanuel Merceron, lui, se montre plus précis. L’Insider croit savoir que le coach du FC Nantes et son staff « veulent encore 2 ailiers et un N°9 titulaire ». À noter que le FC Nantes jouera son premier match de Ligue 1 contre Angers SCO, le dimanche 7 aout (15h) au stade Raymond Kopa.