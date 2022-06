FC Nantes Mercato : Kombouaré indique la sortie à trois cadres du FCN

Publié par ALEXIS le 29 juin 2022 à 15:17

FC Nantes Mercato : Le marché du FCN pourrait s’enflammer ces prochains jours. Trois joueurs importants sont officiellement sur le marché des transferts.

FC Nantes Mercato : Lafont, Blas et Simon ont des bons de sortie

Antoine Kombouaré, coach du FC Nantes, s’est présenté en conférence de presse, ce mercredi, à l’occasion de la reprise des entraînements. Questionné sur le mercato estival du FCN, il a été transparent sur l’avenir de trois joueurs importants de son équipe. Sans détour, l’entraîneur des Canaris a avoué qu’Alban Lafont (capitaine), Ludovic Blas (meilleur buteur toutes compétitions confondues) et Moses Simon (6 buts, 8 passes décisives) ont été mis sur le marché des transferts. « Ils ont un bon de sortie, c'est très clair », a-t-il lâché, avant d'apporter une précision : « Après, c'est en fonction des offres qu'ils vont avoir. S'ils ont des offres qui leur conviennent et qui conviennent au club, ils partiront. Et on travaillera pour les remplacer. »

Sur le cas du gardien de but N°1, Antoine Kombouaré a livré un indice. « Alban Lafont est très heureux chez nous. Pour moi, il est parti pour rester. Mais le mercato finit le 1er septembre… », a-t-il glissé. Ces trois joueurs performants avec le FC Nantes la saison dernière, ne sont pas véritablement mis à la porte. Leur coach espère les garder dans son équipe, en vue des challenges de la saison 2022-2023. « S’ils sont là avec nous, ils feront partie de l'effectif et on travaillera avec eux. On sera très content », a-t-il déclaré.

FC Nantes Mercato : Kita attend « des offres très intéressantes »

Présent face aux journalistes, lors de la conférence de presse, Franck Kita a apporté des éclairages sur les dossiers Alban Lafont, Ludovic Blas et Moses Simon, qu’il veut aussi voir rester au FC Nantes pour jouer la Ligue Europa. « On serait ravi qu'ils restent, mais s'il y a des offres très intéressantes, on sera amené à y réfléchir », a-t-il laissé entendre, avant d’ajouter : « Des offres ? Ça fait partie des coulisses du mercato, je ne peux pas trop en parler. Je peux juste dire qu'ils sont là aujourd'hui. »

Kombouaré fait confiance à la direction du FCN pour les renforts

Antoine Kombouaré a évoqué aussi la question des recrues pour renforcer son équipe cet été. Il a rassuré les supporters des Canaris. « On a eu sept départs et toujours pas d'arrivée. On sait qu'on va travailler pour recruter, je fais confiance à la direction », a-t-il indiqué. Pour rappel, Randal Kolo Muani (Francfort, fin de contrat), Kalifa Coulibaly (fin de contrat), Wylan Cyprien (fin de prêt), Willem Geubbels (fin de prêt), Osman Bukari (fin de prêt) et Jean-Kévin Augustin (Bâle, fin de contrat) sont partis du FC Nantes.