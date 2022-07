PSG Mercato : Galtier réclame une signature urgente au milieu !

Publié par JEAN-LUC D le 15 juillet 2022 à 13:05

PSG Mercato : Le nouvel entraîneur du Paris SG, Christophe Galtier, veut voir débarquer l’un de ses anciens protégés de l’OGC Nice. Le dossier est lancé.

PSG Mercato : Galtier veut un milieu de terrain de l’OGC Nice

Après le jeune portugais Vitinha (22 ans), débarqué en provenance du FC Porto pour 41 millions d’euros, le Paris Saint-Germain voudrait encore renforcer son entrejeu avec deux nouveaux joueurs. Alors que les discussions avec le LOSC n’ont toujours pas abouti à un accord pour Renato Sanches, Christophe Galtier aurait jeté son dévolu sur une nouvelle piste pour renforcer le milieu parisien. En effet, selon les informations du journal L’Équipe, le technicien marseillais a demandé à Luis Campos de tout mettre en oeuvre pour recruter Khéphren Thuram au Paris SG.

Sous contrat jusqu’en juin 2025, le milieu de terrain de l’OGC Nice s’est révélé cette saison sous les ordres de Galtier, avec notamment 4 buts et 3 passes décisives en 35 matches de Ligue 1. Toujours selon le quotidien sportif, l’international espoir tricolore fait l’unanimité au sein de la direction parisienne. Et le principal concerné ne serait pas insensible à l’intérêt des Rouge et Bleu.

PSG Mercato : Khéphren Thuram veut rejoindre Galtier

Ayant déjà évolué sous les ordres de Christophe Galtier la saison dernière, Khéphren Thuram ne serait pas contre une arrivée au Paris Saint-Germain. Bien au contraire. Le fils de Lilian Thuram serait persuadé que pour continuer sa progression, intégrer le meilleur club du championnat local est la chose la plus cohérente à faire. L’Équipe assure qu’une première réunion entre le clan Thuram et Luis Campos aurait ainsi déjà eu lieu.

Le dirigeant portugais lui aurait exposé le nouveau projet parisien au cours de cet entretien et le nouveau régime mis en place. Si aucun accord n’a pour l’instant été trouvé entre les deux clans, Khéphren Thuram voudrait désormais rejoindre le PSG la saison prochaine. Reste maintenant à savoir comment va se terminer ce dossier.

Affaire à suivre…