OL Mercato : 80 M€, l'Olympique Lyonnais prêt à lâcher une star

Publié par ALEXIS le 15 juillet 2022 à 18:35

OL Mercato : Harcelé par Newcastle, un crack de l’Olympique Lyonnais est maintenant la priorité d’Arsenal en Premier League. Aulas a fixé son prix.

OL Mercato : Trois clubs anglais à la lutte pour Lucas Paqueta

En difficulté à l’AC Milan en fin de saison 2019-2020, Lucas Paqueta a réussi à se relancer à l’ OL où il a été transféré pendant le mercato estival 2020, contre un gros chèque de 20 M€. Le Brésilien est devenu le maître à jouer de l’Olympique Lyonnais depuis son arrivée entre Rhône et Saône. Et forcément, il a attiré des regards, dont ceux du PSG et de clubs étrangers. Pendant le marché hivernal, Newcastle United et ses nouveaux propriétaires milliardaires saoudiens ont tout tenté pour le recruter. Le club de Premier League a finalement acheté Bruno Guimarães, compatriote de Lucas Paqueta, pour 42 M€.

Malgré cela, les Magpies seraient prêts à revenir à la charge avec une offre estimée à 60 M€, selon Daily Express. D’après les informations de CBS, les Gunners se préparent aussi à faire une proposition à l’ OL dans les prochains jours. En attendant les propositions de NUFC et d'Arsenal, un troisième club anglais, Manchester City s’active également pour l’international Auriverde (33 sélections, 7 buts).

Aulas exige 80 M€ pour transférer le Brésilien

Vu l’intérêt de ces grosses écuries pour le meneur de jeu de l’ OL, Jean Michel Aulas a sorti les griffes. D’après Top Mercato, le président du club Rhodanien exigerait un chèque de 80 millions d’euros pour le transfert de la star brésilienne, dont la valeur marchande est estimée à 35 M€. Le joueur de 24 ans a encore 3 ans de contrat à Lyon, soit jusqu’à fin juin 2025, mais il ne devrait pas aller au bout de son contrat. Globoesporte a révélé cette semaine que le milieu offensif a fait savoir à la direction de l' OL qu’il souhaite quitter le Rhône cet été. A quel prix ?