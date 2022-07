OL Mercato : L'importante annonce d'Aulas sur Lucas Paqueta

Publié par Ange A. le 11 juillet 2022 à 01:35

OL Mercato : Président de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas a fait une importante annonce concernant l’avenir de Lucas Paqueta.

OL Mercato : L’énorme sortie d’Aulas sur Lucas Paqueta

L’Olympique Lyonnais réalise un recrutement intelligent low-cost cet été. L’ OL est notamment parvenu à rapatrier Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso gratuitement. L’attaquant et le milieu de terrain étaient respectivement en fin de contrat à Arsenal et au Bayern Munich. Le club rhodanien s’est également attaché les services de Johann Lepenant arrivé de Caen. Cette arrivée au milieu ouvre la voie à un important départ dans l’entrejeu rhodanien. Bien qu’encore sous contrat jusqu’en 2025, Lucas Paqueta pourrait faire l’objet d’un transfert dès cet été. Une tendance encore confirmée ce dimanche le président Jean-Michel Aulas. Le dirigeant lyonnais confirme que le milieu offensif auriverde suscite un fort intérêt sur le marché des transferts.

Des offres sur la table pour Paqueta

Dans ce sens, l’Olympique Lyonnais a reçu plusieurs offres pour Lucas Paqueta. « Il y a des propositions pour lui. Il y a des joueurs qui peuvent se sentir pleinement épanouis dans le projet et d’autres qui ne le sont pas. Economiquement, nous avons les moyens de poursuivre nos idées et nos objectifs. Le coach nous a donné son avis et il y a aussi ce que veulent faire les joueurs », a assuré le patron de l’ OL devant les médias.

Reste maintenant à savoir laquelle de ces propositions pourrait faire les affaires du club rhodanien. Lequel avait déboursé 20 millions d’euros en 2020 pour sortir le Brésilien de sa galère à l’AC Milan. Les Anglais de Newcastle United sont présentés comme de sérieux courtisans du milieu lyonnais. Après avoir recruté Bruno Guimaraes en hiver, les Magpies souhaitent aussi boucler le transfert de Paqueta cet été. Passé sous pavillon saoudien la saison dernière, le club anglais dispose de moyens conséquents pour financer son recrutement.