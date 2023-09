À trois jours du déplacement à Concarneau, l'ASSE a enregistré un précieux retour mardi durant la séance d'entraînement collective.

ASSE : Dylan Chambost de retour à l'entraînement

Les retours s'enchaînent à l'AS Saint-Etienne depuis une semaine. Après Anthony Briançon et Mathieu Cafaro, qui ont pu rejouer avec les Verts samedi à l'occasion de la victoire à Caen (2-1), c'est au tour de Dylan Chambost de retrouver le chemin de l'entraînement collectif. Lors de la séance ouverte au public qui s'est tenue mardi, le milieu stéphanois était bien présent avec l'ensemble de ses coéquipiers, et postule d'ores et déjà à une place dans le groupe qui se déplacera à Concarneau samedi.

Victime d'une élongation le 28 août dernier à Annecy où il avait trouvé le chemin des filets, Dylan Chambost a dû rater les deux dernières rencontres de l'ASSE, face à Valenciennes juste avant la trêve, et à Caen le week-end dernier (2-1).

Ibrahima Wadji s'entraîne toujours à part

C'est la seule mauvaise nouvelle qui vient contrarier les plans de Laurent Batlles. Selon les informations révélées par Peuple Vert, Ibrahima Wadji n'est toujours pas remis de sa blessure à la cheville. L'attaquant stéphanois continue de s'entraîner à part, et sa présence à Concarneau ce week-end est remis en cause. Reste à savoir si une amélioration positive aura lieu dans les prochaines heures afin de permettre à Laurent Batlles de compter sur lui le plus rapidement possible.