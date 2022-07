OL Mercato : Peter Bosz pose une nouvelle exigence à Aulas

Publié par Ange A. le 17 juillet 2022 à 09:35

OL Mercato : Après la défaite de l’Olympique Lyonnais en amical, Peter Bosz a posé une nouvelle doléance pour le recrutement.

OL Mercato : Peter Bosz réclame un nouveau renfort

L’Olympique Lyonnais a reçu une correction de la part d’Anderlecht samedi. L’OL s’est incliné (3-0) contre la formation belge. Après ce revers, Peter Bosz a justifié qu’il manquait un élément dans son effectif. L’entraîneur lyonnais pousse la signature d’un nouvel élément au milieu de terrain. « Si on veut continuer à jouer en 4-3-3 avec un seul 6, alors oui on cherche une sentinelle. On a des joueurs dans l’effectif pour jouer à deux 6. Mais pour jouer avec un seul 6, on n’a que Johann [Lepenant]. Donc oui, si on veut continuer à jouer comme cela, il faut absolument un deuxième joueur qui évolue à ce poste-là. Corentin [Tolisso] n’est pas là pour ce poste, il va jouer plus haut », a confié le Néerlandais.

Un milieu de Liga en route pour Lyon ?

L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais pourrait voir son vœu exaucer dans les prochains jours. Dans le cadre d’un deal avec l’OL, le Bétis Séville proposerait William Carvalho. Agé de 30 ans, le milieu portugais passé par le Sporting Lisbonne ne dispose plus que d’une seule année de contrat avec le club andalou. Lequel compte en échange récupérer Houssem Aouar à qu’il ne reste aussi qu’une seule année de contrat à Lyon. Le pensionnaire de Liga espère ainsi réduire le montant à débourser pour s’offrir les services du jeune milieu tricolore. Comme l’indiquait L’Équipe, les deux parties n’ont pas encore trouvé d’accord dans le cadre de ce deal. Mais elles poursuivent les négociations.

Le quotidien sportif assurait d’ailleurs le coach de l’OL est séduit par le profil de William Carvalho. « Peter Bosz aimerait récupérer le Portugais qu’il placerait devant la défense derrière Corentin Tolisso et Maxence Caqueret, voués à des rôles de relayeurs et déclencheurs de pressing », indiquait le journal.