OM Mercato : Longoria boucle un gros coup au milieu de terrain

17 juillet 2022

OM Mercato : En quête d’un successeur à Boubacar Kamara, Pablo Longoria a bouclé un gros coup pour le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille.

OM Mercato : Longoria arrache un accord pour un international français

À la recherche d’un nouveau milieu de terrain pour compenser le départ en fin de contrat de Boubacar Kamara, l’Olympique de Marseille a frappé un gros coup sur le marché des transferts. En effet, le portail Foot Mercato annonce ce dimanche que Pablo Longoria est parvenu à arracher un accord à l’international français Tiémoué Bakayoko. Prêté avec obligation d’achat sous conditions à l’AC Milan jusqu’en juin 2023, l’ancien milieu de terrain de l’AS Monaco n’a pas convaincu le champion d’Italie qui pense à rompre son prêt.

À Londres, Thomas Tuchel ne compte pas non plus sur lui à Chelsea. À la recherche d’un point de chute pour se relancer, Bakayoko a donc dit « oui » à l’OM. Si les noms d’Adrien Tameze de Vérone et Abdülkadir Ömür de Trabzonspor sont évoqués, c’est finalement le natif de Paris qui devrait débarquer sur la Canebière pour renforcer l’entrejeu de l’équipe marseillaise. Mais il faudra déjà que le remplaçant de Jorge Sampaoli valide cette opération.

OM Mercato : Igor Tudor bloque la venue de Bakayoko pour l'instant

Foot Mercato confirme qu'un accord a été trouvé entre l’Olympique de Marseille et Tiémoué Bakayoko sur la base d’un contrat de quatre ans, soit jusqu’en juin 2026. Avant sa démission, Jorge Sampaoli avait donné son feu vert pour l’arrivée du milieu défensif de 27 ans. Ce qui n’est pas le cas pour son remplaçant. Le média sportif explique en effet que le nouvel entraîneur de l'OM, Igor Tudor s’oppose pour le moment à la venue de Bakayoko.

« Cette semaine, une réunion a eu lieu entre Longoria, l'agent du joueur, le directeur sportif David Friio et le nouveau coach marseillais pour tenter de débloquer la solution », indique FM. À l’étranger, Valence et Gennaro Gattuso sont également intéressés par le renfort du milieu de terrain français.

Affaire à suivre donc…