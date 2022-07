FC Nantes Mercato : Le FCN prend une énorme décision en attaque

Publié par Thomas le 18 juillet 2022 à 11:13

FC Nantes Mercato : À la recherche d'un top attaquant depuis le départ de Randal Kolo Muani, le FCN a pris une décision forte ce week-end.

FC Nantes Mercato : Le FCN abandonne sa piste prioritaire en attaque

Les prochains jours devraient s’annoncer mouvementés au FC Nantes, notamment dans le sens des arrivées. Fortement impactés par le départ de Randal Kolo Muani à l'Eintracht Francfort cet été, les Jaune et Vert ont ciblé ces dernières semaines plusieurs joueurs susceptibles de remplacer le natif de Bondy à la pointe de l’attaque. Si Denis Bouanga, également visé par l’ OM, Lille et Nice, faisait un temps partie des favoris des Canaris, la forte concurrence dans ce dossier a finalement écarté le FCN dans la course. Alors que Waldemar Kita rêvait d’enrôler son compatriote Arkadiusz Milik à la Beaujoire, la cellule de recrutement nantaise avait quant à elle érigé comme priorité le Sud-Coréen, Hwang Ui-jo.

Auteur d’une saison très convaincante au FCGB malgré la relégation, l’attaquant de 29 ans semblait un temps bien parti pour rallier le FC Nantes, qui faisait le forcing pour l’enrôler. Seulement, les Girondins se montrant tenaces en affaires, auraient quelque peu refroidi le board nantais, qui aurait, selon L’Équipe, abandonné le dossier. D’après le quotidien sportif, le club aurait perdu patience et se serait tourné vers d’autres dossiers, sans pour autant indiquer de quel joueur il s’agit. Toutefois, d’après la presse turque, un attaquant de Süper Lig serait sur le point de signer chez les Jaune et Vert.

FC Nantes Mercato : Mostafa Mohamed en approche

Après des semaines de recherche et alors que la piste Hwang Ui-jo venait d’être mise de côté, les Canaris auraient bouclé la venue d’un colosse égyptien en attaque. Comme le révèlent plusieurs médias turcs, Mostafa Mohamed serait sur le point de débarquer sur les bords de l’Erdre. Suivi depuis quelques jours par Franck Kita et son équipe, l’attaquant de 24 ans devrait signer en prêt d’un an avec option d’achat au FC Nantes. Sous contrat jusqu’en 2025 à Galatasaray, l’avant-centre était déjà ciblé par le FCN en 2020. L’Équipe rapporte que le joueur était tout près de rejoindre les Girondins de Bordeaux l’été dernier avant que le deal ne capote finalement. La saison passée, le coéquipier de Mohamed Salah en sélection a inscrit 7 buts pour 3 passes décisives en 27 rencontres de Süper Lig.