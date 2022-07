Montpellier HSC Mercato : Le départ d'un attaquant se profile au MHSC

Publié par ALEXIS le 18 juillet 2022 à 14:28

Montpellier HSC Mercato : Un attaquant, dont le contrat a été prolongé en juin 2022, se prépare à quitter le MHSC, son club formateur.

Montpellier HSC Mercato : Guermouche vers La Berrichonne de Châteauroux

Prolongé en juin dernier jusqu’en 2026, Yanis Guermouche ne devrait pas rester au Montpellier HSC. Le club pailladin devrait l’envoyer à La Berrichonne de Châteauroux, afin de lui permettre d’engranger du temps de jeu en National. La saison dernière, le jeune attaquant issu de l’académie du MHSC a fait 3 brèves apparitions en Ligue 1, soit seulement 8 minutes de jeu cumulées. Absent sur la feuille de match, en amical, contre l’Espanyol Barcelone, le joueur de 21 ans est en route pour rejoindre La Berri, selon les informations du journaliste Bertrand Queneutte.

D’après lui, « l’international Espoirs algérien va être prêté 1 saison à Châteauroux, qui le voulait vraiment, mais sans option d'achat ». La source précise que l’avant-centre a refusé des clubs de Ligue 2 avec lesquels il n’était pas assuré d’avoir du temps de jeu. Il aurait finalement eu un « vrai feeling avec le club de National », à en croire le confrère de Radio France.

Montpellier HSC Mercato : Ambroise Oyongo échoue à la visite médicale

Parti du Montpellier HSC au terme de son contrat en juin 2022, Ambroise Oyongo est en difficulté. Il n’a toujours pas trouvé un club où rebondir. Pire, il aurait été refoulé par Gaziantep FK en Turquie. Le média C Foot révèle que le latéral gauche laissé libre par les Pailladins a échoué aux traditionnels tests physiques et médicaux, préalables à la signature de contrat. Selon la source, la visite médicale de l’international camerounais (51 sélections, 2 buts) se serait avérée « non concluante ». Ne rentrant pas dans les plans du coach montpelliérain, Oyongo avait été prêté au FK Krasnodar en Russie en février 2021. Toute la saison dernière, il n'avait joué que 11 bouts de matchs en Ligue 1.