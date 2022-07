OL Mercato : L'arrivée d'un taulier portugais se complique à Lyon

Publié par Thomas le 18 juillet 2022 à 20:43

OL Mercato : Toujours à l'affût de bons coups sur le marché, Lyon s'apprête à accueillir un milieu. Mais le dossier a pris du plomb dans l'aile.

OL Mercato : L’arrivée de William Carvalho retardée

Dans l’optique de dégraisser son effectif la saison prochaine, l’Olympique Lyonnais travaille depuis plusieurs semaines sur la vente de son milieu formé au club, Houssem Aouar. Déjà proche de la sortie l’été dernier, l’international français sort d’une saison en dents de scie et souhaite rebondir à l’étranger pour un nouveau challenge. Un temps courtisé par des clubs de Premier League, c’est finalement vers l’Espagne et le Betis Séville que le joueur de 24 ans semble se diriger. Le club andalou et Aouar sont récemment tombés d’accord pour une signature cet été, à un an de la fin de son contrat à l’ OL. Un deal qui incluait notamment l’international portugais William Carvalho, lui aussi en fin de contrat en 2023 chez les Verdiblancos.

Le transfert, proche d’être finalisé la semaine dernière, aurait néanmoins connu un rebondissement de dernière minute. D’après plusieurs médias espagnols, dont El Desmarque, les discussions se poursuivent dans le bon sens entre Lyon et le Betis pour l’échange Aouar-Carvalho. Seulement, le club rhodanien bloque encore pour le paiement du salaire du Portugais. Dans le même temps, un autre club est entré dans la danse.

OL Mercato : Galatasaray concurrence Lyon pour William Carvalho

D’après la source, le club de Galatasaray aurait fait une proposition salariale supérieure à celle de l’Olympique Lyonnais, ce qui bloque pour l’heure l’avancée du dossier. Une situation compliquée que Lyon cherche à régler au plus vite face à l’urgence de la situation. " Si on veut continuer à jouer en 4-3-3 avec un seul 6, alors oui on cherche une sentinelle ", annonçait Peter Bosz après la double rencontre contre Anderlecht. En parallèle, si Lyon, Carvalho, le Betis et Aouar souhaitent finaliser le deal, le média Estadio Deportivo dévoile que les finances sévillanes empêchent de débourser les 15 millions d’euros pour le Français. Tant que les coéquipiers de Nabil Fekir ne dégraissent pas, la venue d’Aouar pourrait être compromise cet été.