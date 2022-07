Angers SCO Mercato : Officiel, le SCO s'offre un joueur de Clermont

Publié par ALEXIS le 19 juillet 2022 à 03:15

Angers SCO Mercato : C’est officiel ! Un défenseur a quitté Clermont Foot au profit du SCO. Son départ d’Auvergne n’est pas du tout du gout de CF63.

Angers SCO Mercato : Cédric Hountondji signe au SCO

À un an de la fin de son contrat à Clermont Foot 63, Cédric Hountondji a rejoint Angers SCO. Il a été transféré du club auvergnat à celui de Maine-et-Loire. L’arrière axial s’est engagé avec le SCO pour 4 saisons. Il est donc désormais lié aux Angevins jusqu’au 30 juin 2026. « L’international béninois est né le 19 janvier 1994 à Toulouse. Évoluant au poste de défenseur central, Cédric a rejoint Angers SCO ce 18 juillet 2022, pour quatre saisons, jusqu’en 2026 », a appris le club de Ligue 1. Dans un communiqué officiel sur son site internet.

Formé et révélé au Stade Rennais, puis passé par LB Châteauroux, l’AJ Auxerre (en prêt), puis au Gazélec FC Ajaccio et Clermont Foot naturellement, Cédric Hountondji va ainsi connaitre son 6e club en France. Il débarque au sein de l’équipe de l'entraineur Gérald Baticle avec son expérience, car il a aussi joué à l’étranger. Le joueur de 28 ans a défendu les couleurs de New York City FC en Major League Soccer (MLS) et du Levski Sofia en Bulgarie.

Le départ du défenseur met Clermont Foot en colère

Le contrat du Béninois à CF63 prenait fin en juin 2023. Mais il avait promis d'aller au bout de son bail en Anjou, avant de finalement changer d'avis. Le revirement de sa position suscite donc la colère des Clermontois. « Clermont Foot 63 a le regret de devoir annoncer le départ de Cédric Hountondji, alors qu’il comptait sur le joueur pour la saison 2022-2023. Après avoir annoncé à la reprise en juin qu’il resterait au CF63, le joueur a soudainement annoncé qu’il souhaitait irrévocablement rejoindre un autre club, de surcroît concurrent direct dans la lutte pour le maintien […]. Et ce, à trois semaines du premier match de la saison à venir […] » a communiqué Clermont Foot.